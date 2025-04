Wereldkampioen Joep Wennemars openhartig over 'turbulent' schaatsjaar: 'Dat gedoe wil je dit jaar niet hebben'

Joep Wennemars kende misschien wel het meest turbulente schaatsjaar uit zijn leven. De schaatser van Team Essent bekroonde het afgelopen seizoen met de sensationele wereldtitel op de 1000 meter, maar kende de maanden daarvoor ook een hoop mindere momenten. Met een nieuw contract op zak en de Olympische Spelen voor de deur blikt hij met Sportnieuws.nl terug en geeft hij in een inkijkje in zijn nieuwe doelen.

Die doelen heeft de zoon van oud-topschaatser Erben, die zijn contract verlengde bij Essent, namelijk volop. De 22-jarige specialist op de korte afstanden weet dat het ondanks zijn sensationele titel op de WK afstanden van vorige maand in Hamar nog beter kan. En vooral: minder wisselvallig.

Het is misschien wel het grootste doel van Wennemars in het olympische schaatsjaar. "Ik hoop meer consistent te worden, in plaats van het alleen die paar keer per jaar te laten zien", vertelt hij aan Sportnieuws.nl. De voorbereidingen daarop nam Wennemars het vorige seizoen al door een paar belangrijke beslissingen in zijn leven te nemen.

Afgeronde studie en verhuizing

Hij rondde zijn studie af en besloot om vorig seizoen zijn verhuizing naar Heerenveen te regelen. "Alles waar ik zelf invloed op heb, heb ik proberen te regelen." Allemaal om zo uitgerust mogelijk te beginnen aan de voorbereiding op de Olympische Spelen. Want 'rust in mijn leven, betekent rust op het ijs', aldus de wereldkampioen. Het moet de schaatser helpen aan succesvolle Spelen. "Dat gedoe wil je dit jaar allemaal niet hebben."

Lastige maanden voor Wennemars

Tegenslagen, die waren er het afgelopen seizoen genoeg. Zo werd Wennemars in september geopereerd aan een scheurtje in zijn meniscus, maar bleef nog lang in het seizoen last houden van de blessure. In november overleed ook zijn oma, die in dezelfde straat woonde en waar hij meermaals per week op bezoek ging. "Het is een turbulent seizoen geweest", zegt Wennemars. "Veel dingen zijn niet goed gegaan. Ook waar ik géén invloed op heb."

Ontspannen in Spanje

Turbulent of niet, Wennemars sloot het jaar af met de prachtige wereldtitel op de 1000 meter en misschien al hét Nederlandse sportmoment van dit kalenderjaar. Het zorgde in Nederland voor een enorme portie aandacht voor Wennemars. Zo schoof hij aan bij Eva Jinek, werd hij gehuldigd bij PEC Zwolle en wilden wildvreemden 'van alles weten'. Er waren zelfs mensen die verklaarden huilend voor de televisie te hebben gezeten.

Wennemars zocht na twee weken hectiek de rust op in het buitenland met zijn teamgenote en vriendin Suzanne Schulting. "We zijn naar Spanje geweest. Daar kom je dan wat tot rust en dan daalt het allemaal in. De gekkigheid is nu voorbij."

'Diep zitten, hard afzetten'

Die gekkigheid maakt nu in het olympische jaar plaats voor keihard trainen richting Milaan. Of zoals hij het als een échte Wennemars zelf noemt: "Vanaf nu is het een kwestie van 'diep zitten, hard afzetten.'" En wie weet zit er dan weer een sensatie op het allerbelangrijkste moment in.