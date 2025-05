Schaatslegende Erben Wennemars laat zich sportief weer flink gelden tijdens speciale race

Dat Erben Wennemars sportief is, laat de 49-jarige ex-topschaatser wekelijks zien. De meervoudig wereld- en olympisch kampioen zit absoluut niet in een zwart gat. Zondag 4 mei liet hij zich weer van zijn beste kant zien en liep hij bijzonder hard voor een goed doel.

Wennemars senior liep mee met de Wings For Life World Run. Tijdens dat hardloopevenement, dat tegelijkertijd over de hele wereld wordt georganiseerd, is er geen finish om naartoe te lopen. De finish komt naar de lopers toe. In de zogeheten catcher car wordt het gaspedaal steeds harder ingetrapt waardoor de ene na de andere hardloper wordt bijgehaald. Eenmaal ingehaald zit het evenement erop.

Ruim 36 kilometer gelopen

Voor Wennemars kwam die rijdende finishlijn pas na 36 kilometer in zicht. Hij werd na precies 36,4 kilometer lopen door en rond Breda ingehaald door de auto. Daar zat voor hem een oude bekende in. Niemand minder dan Kjeld Nuis, nu nog topschaatser, zat met een megafoon voor zijn mond op de bijrijdersstoel. Hij moedigde wat lopers aan in hun 'laatste momenten'. Achter het stuur zat voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. Zij waren allemaal namens sponsor Red Bull uitgenodigd voor de speciale rol.

Winnaar bijna dubbele afstand

Ter vergelijking met de 36,4 kilometer die Wennemars liep: de laatste loper (Valentin Ponchelet) op het parkoers in Breda werd pas bijgehaald na ruim 66 kilometer. Daarmee zat het evenement in Nederland erop. Wereldwijd waren er toen nog 10 andere lopers actief. In Japan liep de beste loper van de hele wereld. Jo Fukuda rende bijna de dubbele afstand van Wennemars: 71,76 kilometer.

Angel Daleman en Joep Wennemars

Bij de start in Breda doken wel meer bekende Nederlandse sporters op. Als ambassadrice van Red Bull liep ook schaatstalent Angel Daleman haar meters. Zij rende samen met Erbens zoon Joep een deel van het parkoers. Gek genoeg hield de website hun gelopen kilometers niet bij.

Incident

Het loopevenement in Breda werd nog opgeschrikt door een incident. Een man heeft zondagmiddag een verkeersregelaar aangereden in Breda, zegt een woordvoerster van de politie na berichtgeving van Omroep Brabant. De weg was afgesloten vanwege het hardloopevenement Wings for Life World Run. De verkeersregelaar moest naar het ziekenhuis. Hij of zij was nog wel "aanspreekbaar", aldus de woordvoerster. De politie heeft de man die de verkeersregelaar aanreed aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Zundert.