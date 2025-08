Kjeld Nuis geniet momenteel van een vakantie met zijn vriendin Joy Beune en zijn zoontje Jax. De topschaatser heeft daar een momentje gevonden om terug te blikken op een zeer mooi moment van afgelopen week.

'Wat was dit mooi', schrijft Nuis bij zijn nieuwste Instagram-post. De schaatser is in wielerkleding te zien bij de Profronde van Surhuisterveen en de Profronde Westland. 'Bedankt weer aan de organisaties en op naar de volgende.' De 35-jarige sprinter genoot volop van de criteriums op beide plekken.

Iemand die er wat minder van genoot, is wielrenner Elmar Reinders. 'Blij dat je op vakantie bent, scheelt ons weer een hoop afzien', reageert de 33-jarige Reinders, die dinsdag een contract heeft getekend bij Unibet Tietema Rockets. Hij wordt daar de knecht van Dylan Groenewegen, die ook verraste met een overeenkomst bij het wielerteam.

Content schieten

Nuis en Beune genieten van een cruisevakantie op de Holland-Amerika Lijn, waar Beune veel beelden van deelde. Het koppel kon genieten van een duik in een zwembad en van een lekker buffet. Ook de zonsondergang op zee was om van te smullen. Het leverde prachtige beelden op. Inmiddels zijn zij gearriveerd op de volgende bestemming en blijkt dat Jorn Holwerda ook mee is.

De filmmaker maakt veel content voor Team IKO-X2O en lijkt nu dus meer voor een persoonlijk klusje. De 26-jarige Beune rijdt voor dat team. Haar vriend schaatst (én fietst) overigens voor Team Reggeborgh.

Beune baalt van besluit KNSB

Beune sprak onlangs in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside over het olympisch kwalificatietoernooi. Zij hoopte - als meervoudig winnaar op de afgelopen WK afstanden - op een vrijstelling voor het OKT. De stayer wilde een wildcard voor de Olympische Spelen, van begin 2026.

"Ik moet me eerst tussen Kerst en Oud en Nieuw zien te plaatsen. Dat wordt denk ik al een hele grote uitdaging, want ik denk dat iedereen daar op z'n aller, allerbest is. Dan moet je er gewoon bij zitten. Als je er niet bijzit, dan heb je gewoon dikke vette pech. Dan ben je er gewoon niet en kan je weer vier jaar wachten."