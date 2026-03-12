Joy Beune en Jenning de Boo zorgden woensdagavond voor een groot spektakel met hun strijd op de 3000 meter tijdens de 3000 meter. Reggeborgh-schaatser Tim Prins keek vol spanning toe en zag zijn teamgenoot in de laatste bocht ingehaald worden. 'Loser!'

De Boo ging als kersvers wereldkampioen sprint de strijd aan met Beune, regerend wereldkampioen op de 3000 meter. Hij dacht haar wel te kunnen verslaan, maar de schaatsster van Team IKO-X2O wilde zijn ongelijk bewijzen tijdens De Zilveren Bal. Het werd een spannende strijd, waar ook Prins getuige van was.

Hij stond langs de boarding in Leeuwarden en ging compleet uit zijn dak toen hij zag dat De Boo een voorsprong pakte in de eerste rondes. "Ze verliest, ze verliest", roept Prins uit. De Boo ging het snelst van start, maar Beune bleef rustig en kon hem daarom in de laatste bocht inhalen.

'Ze pakt 'm gewoon'

"Nee", roept Prins uit als hij Beune als eerst over de streep ziet komen. "Ze pakt 'm gewoon." Hij loopt het ijs op waar De Boo net voorbij komt rijden. "Loser!", roept hij naar zijn teamgenoot. Vervolgens geeft Prins nog een reactie aan Schaatsen.nl. "Hij baalt. Want dit gaat hij zeker nog drie, vier jaar horen."

"Je zag het al met nog drie rondes te gaan", analyseert hij de rit vervolgens. "Toen ging ze al sneller rijden. Dan weet je als sprinter dat die laatste twee echt funest zijn. Die eerste vijf gaan nog wel. En dan ziet 'ie Joy aankomen en dan haalt ze hem de laatste buitenbocht in."

Olympische Spelen

Prins is zelf gespecialiseerd in de 1000 en 1500 meter. Op die laatste afstand had hij zich tijdens het OKT eigenlijk geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar doordat Marcel Bosker een aanwijsplek kreeg voor de ploegenachtervolging, viel zijn plek buiten de veilige zone op de matrix. Er kwam veel kritiek op die beslissing.