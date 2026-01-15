De Olympische Spelen komen er nu echt aan en daar wil de hele wereld bij zijn, zo ook bekende mensen. De schaatsers krijgen op 7, 8 en 9 februari bijzonder bezoek. Niemand minder dan de Noorse koninklijke familie brengt een bezoekje aan Milaan en dat is redelijk uniek te worden. Onder anderen Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok en Stijn van de Bunt mogen zich vereerd voelen.

De Noorse koning Harald en koningin Sonja gaan voor het eerst in jaren weer naar de Olympische Spelen. Het Noorse koningspaar kijkt vanaf 7 februari drie dagen toe bij diverse schaatsevenementen tijdens de Winterspelen van Milaan en Cortina, zo valt te lezen op de agenda van het Noorse koninghuis. Zij zijn er dus bij tijdens de 3000 meter vrouwen, 5000 meter mannen en 1000 meter vrouwen.

Voor het eerst sinds 2014

Het is volgens Noorse media de eerste keer sinds 2014 dat Harald en Sonja op de tribune van de Olympische Spelen zitten. Toen vonden de Winterspelen plaats in het Russische Sotsji. Het koningspaar kijkt op 7 februari naar de 3000 meter vrouwen (Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn), een dag later naar de 5000 meter mannen (Chris Huizinga, Van de Bunt en Marcel Bosker) en op 9 februari zijn ze aanwezig bij de 1000 meter vrouwen (Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting).

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima

De Noorse kroonprins Haakon volgt de prestaties van Noorse atleten een week later. Hij is vanaf 14 februari aanwezig bij onder meer een schansspringwedstrijd en andere skionderdelen. Op de agenda van de Nederlandse koninklijke familie staat nog niks gepland voor na 4 februari. Ongetwijfeld maken sportliefhebbers koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia de reis naar Milaan om de sporters van TeamNL aan te moedigen. In Parijs tijdens de Zomerspelen waren ze er ook bij.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.