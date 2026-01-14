De ploegenachtervolging is nu al het meestbesproken onderdeel van de Winterspelen in Milaan. Na de aanwijsplek van Marcel Bosker, waardoor Tim Prins zijn olympische droom in duigen zag vallen, staat er extra druk op de Nederlandse ploeg van bondscoach Rintje Ritsma. Dus moet er ook hard getraind worden.

Er ontstond na het OKT een hoop kritiek rondom de ploegenachtervolging. Ritsma wees Bosker aan om in het Nederlandse treintje te rijden. Dat had als gevolg dat Tim Prins buiten de veilige plekken op de matrix viel en niet naar Milaan zal gaan, ondanks zijn derde plek op de 1500 meter.

Beladen team

Dat terwijl de mannen op de ploegenachtervolging volgens veel schaatskenners niet eens voor een medaille gaan op de Spelen. "Het is natuurlijk een beladen team geworden, dus eerlijk gezegd denk ik wel dat het een fiasco wordt", zei ex-schaatsster Marianne Timmer bijvoorbeeld in haar podcast met Sportnieuws.nl. "Het is gewoon heel lastig dat je verschillende teams hebt. Je hebt verschillende mensen die een andere route aanvliegen richting Milaan."

Dus is er niet altijd de mogelijkheid om samen te trainen. Bij de vrouwen zullen Joy Beune (IKO X2O), Antoinette Rijpma-de Jong (Reggeborgh) en Marijke Groenewoud (AH-Zaanlander) samen aan de start staan op de Spelen. Stijn van de Bunt (IKO X2O), Marcel Bosker (Reggeborgh) en Chris Huizinga (Essent) moeten het doen bij de mannen.

Opvallende training

De trio's hebben echter nog niet veel samen getraind. Met name Van de Bunt was nog geen onderdeel van de trein, tot zijn geweldige prestaties op het OKT. Inmiddels wordt er toch geoefend, maar in een andere samenstelling: Beune, Van de Bunt en Bosker rijden samen over het ijs, zo is te zien in de Instagram Story van de topschaatsster. Zij mocht even de plek van Huizinga overnemen. "Was gezellie", schrijft ze erbij.

Ritsma zorgde afgelopen weekend tijdens de EK afstanden nog voor een opmerkelijk fel interview. De bondscoach was wel klaar met de 'riooljournalistiek' over de veelbesproken ploegenachtervolging. "Want op gegeven moment is het alleen maar de ploegenachtervolging afbranden. Dat is gewoon niet terecht", zei hij.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.