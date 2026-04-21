Voor menig topschaatser staan de lente en zomer in het teken van alvast voorzichtig toe te werken naar het nieuwe seizoen. Maar daarnaast is er ook tijd om af en toe eens iets anders te doen. Dat geldt ook voor de schaatsende zussen Antoinette Rijpma-de Jong en Michelle de Jong. Die laatste liet haar oudere zus haar hart vasthouden met een gevaarlijk uitje.

Antoinette Rijpma-de Jong is inmiddels alweer enige tijd in Nederland, nadat ze haar droomvakantie in de Verenigde Staten moest afbreken door triest familienieuws. Ook Michelle de Jong kreeg daarmee te kampen en de twee hadden het er wel even moeilijk mee. Maar nu heeft de jongste van de twee topschaatssters voor de ogen van haar oudere zus een wel heel gevaarlijk uitstapje gemaakt.

Sprong in het diepe

Voordat de twee zussen samen met elkaar een rondje zijn gaan fietsen, stond er voor Michelle eerst nog iets bijzonders op de planning. Zij koos ervoor om iets van haar bucket-list af te strepen, ook al kwam daar het nodige gevaar bijkijken. Gelukkig lijkt het op de foto's niet alsof ze daar iets van angst voor had.

De 26-jarige schaatster van Team Staan CTS Group waagde zich namelijk aan een spannende ochtend skydiven. Dat deed ze op de Gelderse vliegbasis Teuge, waar vrijwel dagelijks mensen uit een vliegtuig springen. Van angst had De Jong op het eerste gezicht geen last. Zij deelt een blije foto vanuit de lucht met de veelzeggende woorden: "Dit was fantastisch".

Rijpma-de Jong aandachtig toeschouwer

Ook de 31-jarige Rijpma-de Jong was aanwezig in Gelderland, al waagde zij zichzelf niet aan een sprong vanuit een vliegtuig. Zij was aandachtig toeschouwer bij het skydiven van haar zusje. "Oh jee, ze komt nu naar beneden", valt er te horen bij een filmpje in de story van de olympisch kampioene op Instagram. Zij lijkt het spannender te vinden dan de vliegende Michelle. Gelukkig loopt het allemaal weer goed af en kunnen de zussen weer rustig naar huis.

Eenmaal thuis besloten de zussen, zoals echte topsporters nou eenmaal betaamt, om maar weer eens de racefiets te pakken. Iets minder spectaculair dus dan hun uitje eerder op de dag, maar in ieder geval wel ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het is nog maar de vraag of De Jong iets van haar spannende sprong kan gebruiken in het schaatsen. Ze weet nu in ieder geval wel hoe ze er zo stoer mogelijk uit kan zien.