Het zijn moeilijke tijden voor Antoinette Rijpma-de Jong. De topschaatsster verloor vorige week haar geliefde opa terwijl ze aan de andere kant van de wereld zat. Ze besloot om meteen terug te keren naar Nederland. Donderdag vond het afscheid plaats en daar konden de paarden niet ontbreken.

Vorige week donderdag maakte Rijpma-de Jong, die in februari nog olympisch kampioene werd, bekend dat haar opa was overleden. "Mijn paardenvriend, mijn alles, mijn pake (Fries voor opa, red.)! Ik ga je zo erg missen", schreef ze destijds.

Op dat moment was Rijpma-de Jong samen met haar man Coen Rijpma in de Verenigde Staten. Vlak voordat ze het overlijden van haar opa openbaar maakte, deelde ze nog een foto vanuit de stad Tucson. Een dag later besloot het koppel om terug te vliegen en de vakantie af te breken. "We maken deze trip ooit wel af", aldus Rijpma-de Jong.

Langs de paarden

De schaatskampioene keerde dus snel terug naar Nederland en was bij het afscheid van haar geliefde opa. Ze deelde in haar Instagram Stories ook twee foto's op de beladen dag, die donderdag plaatsvond. "Vandaag afscheid genomen. Nog één keer langs de paarden. Zoals altijd. Ik ga je missen Pake!"

i Antoinette Rijpma-de Jong nam donderdag afscheid van haar vorige week overleden opa © Instagram Antoinette Rijpma-de Jong

Rijpma-de Jong en haar opa hadden een bijzondere band, mede door hun voorliefde voor paarden. Samen met hem kocht ze bijvoorbeeld een fokmerrie. Met haar man Coen heeft ze thuis Friese paarden. Daarnaast trouwden ze enkele jaren geleden ook in een koets. En Rijpma-de Jong ging meermaals rond achter een paard in schaatstempel Thialf na het winnen van een titel.

Goud op Olympische Spelen

Voor de topschaatsster is het overlijden van haar opa een zwarte bladzijde in een jaar dat nog zo mooi begon. In februari kwam namelijk haar grote sportieve droom uit. Ze werd olympisch kampioene op de 1500 meter, de kroon op de carrière van de 31-jarige. Eerder op de Spelen won ze al zilver op de ploegenachtervolging. In 2022 won ze tweemaal brons, in 2018 was er ook al zilver en brons.

Ook op andere toernooien grossieerde ze al in eremetaal. Ze werd al zesmaal kampioene op de WK afstanden, vijf keer op de EK afstanden en viermaal op de EK allround. Sinds 2024 schaatst ze voor Team Reggeborgh, nadat ze eerder lange tijd uitkwam voor Jumbo-Visma, nu bekend als Team Essent.