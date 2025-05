Joy Beune en Kjeld Nuis weer thuis na luxe vakantie: voorbereiding op olympisch seizoen begint

Joy Beune en Kjeld Nuis hebben een lekkere vakantie achter de rug. Het schaatskoppel genoot na het seizoen van het lekkere weer in Gran Canaria, al werd er zeker niet stil gezeten. Nu is het tweetal weer thuis en daar zijn ze blij mee.

Beune en Nuis waren even weg uit Nederland en genoten in Gran Canaria van de Spaanse zon. Na het drukke schaatsseizoen even lekker genieten van de rust zou je denken, maar niks is minder waar. Het koppel was ook op het eiland druk bezig met allerlei sporten.

Fietsen

Beune deelt op haar Instagram een verzameling aan foto's van de vakantie in Spanje. Daarin zien we haar en vriend Nuis lekker samen genieten, maar stilzitten was daar niet bij. Zo zaten de schaatsers meermaals samen op de fiets en werd er een berg beklommen tijdens een intensieve hike.

Verjaardag

Tijdens de vakantie mocht Beune 26 kaarsjes uitblazen. Dat moest natuurlijk gevierd worden. Beune kreeg een mooie taart, maar daar had ook Nuis wel trek in. Op de foto die Beune op Instagram plaatste met de zoetigheid reageerde haar vriend: 'Helemaal van mij, hmmm.'

Terug thuis

Op Instagram deelt het koppel dat ze nu weer thuis zijn in Nederland. Nuis plaatste in zijn Story een foto van een mooi zelf gezet kopje koffie, met de tekst 'home' erbij. Deze werd later door Beune ook geplaatst.

Olympische spelen

Met de sportieve vakantie achter de rug kan de focus nu weer op het grote doel van beide schaatsers: de Olympische spelen. Deze vinden plaats in februari van 2026 en worden gehouden in Italië. Milaan en Cortina d'Ampezzo zijn de bestemmingen.

Voor Beune worden het haar eerste Olympische spelen, maar gezien haar medailles tijdens de wereldbeker schaatsen doet ze gelijk mee voor het goud. Nuis stond wel al meerdere Olympische spelen op het ijs. Hij won in totaal al drie keer goud. Twee keer in Pyeongchang en eenmaal in Peking.