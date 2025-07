Jutta Leerdam is helemaal gek op haar verloofde Jake Paul. De topschaatsster steekt dat nooit onder stoelen of banken, zo ook deze woensdag niet. De aanleiding is een sympathiek gebaar van de Amerikaan richting een aantal vrouwen, die dankzij zijn steun veel geld verdienen.

Dat is te zien in een fragment dat Netflix op Instagram deelt. Daarin zijn uitspraken van Paul, die zich sterkt maakt voor de ontwikkelingen van vrouwen in de vechtsport, over Amanda Serrano te zien. Dat is een succesvolle profbokster, die met dank aan Paul nog een extra beetje zelfvertrouwen kreeg. "Toen ik haar voor het eerst ontmoette", zo begint Paul, "zei ik dat ze op billboards zou staan en ze 5 miljoen dollar zou verdienen voor een gevecht. Ze kon het niet geloven, maar kijk eens waar we nu staan. En dat is allemaal te danken aan haar."

Jutta Leerdam bedankt Jake Paul

Daar denkt Leerdam anders over. Zij vindt dat Paul ook een aandeel in het succes heeft en steekt haar bewondering voor haar verloofde niet onder stoelen of banken via een Instagram Story. "Ik hou er echt van dat je deze sterke vrouwen steunt en een all womens card (een boksevenement met alleen maar vrouwen) mogelijk maakt." De inzet van Paul zorgt er volgens Leerdam voor dat de vrouwen financieel een veel sterkere positie hebben. "Van vechters die een paar duizend euro per gevecht krijgen naar boksers die nu via Netflix miljoenen verdienen."

Dat is volgens de Nederlandse topschaatsster ook een compliment richting Paul waard. "Namens alle sterke vrouwen die er zijn, bedankt! Zij verdienen dit. Ik ben er zo klaar voor."

Spannende maanden voor Jutta Leerdam

Leerdam is ondertussen ook druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schaatsjaar. De topschaatsster wacht een van de belangrijkste maanden uit haar sportleven. Leerdam wil zich koste wat kost plaatsen voor de Olympische Spelen van MIlaan. Die vinden in februari 2026 plaats. Leerdam hoopt op goud op 'haar' 1000 meter. Daarnaast mikt ze op een fraaie prestatie op de 500 meter.

Het is nog niet zeker of Leerdam zich ook plaatst voor de Spelen. De cruciale kwalificatiewedstrijden voor 'Milaan' vinden pas eind december plaats. Leerdam deed slechts een keer eerder mee aan de Spelen. Ze was in 2022 ook al van de partij. Toen werd ze op de 500 meter vijfde. Op haar specialiteit, de 1000 meter, won ze een medaille. Achter Miho Takagi greep ze het zilver. Goud op de Olympische Spelen is praktisch de enige prijs die ontbreekt in de prijzenkast van Leerdam.

Toekomst van Jutta Leerdam en Jake Paul

Het wordt over nog de enige kans voor Leerdam om die prijs nog te pakken. Ze is inmiddels verloofd met Paul en kondigde tijdens haar schaatsloze periode eerder dit jaar aan dat ze bezig is aan haar laatste olympische cyclus. Dat betekent dat ze er in 2030 in de Franse Alpen als schaatsster niet meer bij is. Paul heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij snel aan kinderen wil beginnen met Leerdam. De twee zijn sinds dit voorjaar verloofd.