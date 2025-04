Topschaatsster Jutta Leerdam duikt op met ex van Jake Paul en deelt bijzonder filmpje: 'Dat is een zwakte'

Jutta Leerdam heeft in een opvallende TikTok uitgehaald naar 'jaloerse vriendinnen'. Bij de topschaatsster zelf is geen sprake van jaloezie, zo blijkt uit degene met wie ze de video opneemt. Dat is namelijk de ex van haar vriend Jake Paul.

De twee kunnen het goed met elkaar vinden. Leerdam lag samen met Abby Wetherington te zonnen op het strand. Het is niet de eerste keer dat ze met elkaar optrekken, de Amerikaanse influencer is het afgelopen jaar al vaker te zien geweest op de sociale media van Leerdam.

Wetherington heeft inmiddels een relatie de Tsjechische YouTuber Jon Marianek. Hij promoot de gevechten van Jake Paul. De schaatsster zal het bikinimodel daardoor regelmatig tegen het lijf lopen. Abby is ook regelmatig te vinden in het huis van de bokser, zo blijkt uit foto's op Instagram. Gelukkig is er geen sprake van jaloezie.

Jaloerse vrienden

Dat maken de twee duidelijk in een TikTok-filmpje. "Vrienden die je ophypen en niet jaloers zijn boven alles", schrijft de Nederlandse bij beelden van haarzelf en Wetherington in bikini. Daarbij is een toepasselijke sound te horen.

"Ik hang niet met jaloerse b*tches, dat is een zwakte", klinkt de tekst van het liedje. "Als je arm bent en je met mijn zaken bemoeit, houd dan gewoon je mond."

Droomleven

Veel volgers kunnen zich in die woorden vinden, zo blijkt uit de reacties. Al zouden sommigen wel graag in de schoenen van Leerdam willen staan. Ze leidt dan ook een jaloersmakend leven met Paul in Puerto Rico.

Nu het schaatsseizoen voorbij is geniet ze op het tropische eiland. Ondertussen staat ze volop in de belangstelling wegens de realityshow Paul America die wekelijks te zien is op HBO Max. Jake en zijn broer Logan werden het afgelopen jaar gevolgd door camera's en ook voor Leerdam is een grote rol weggelegd.

Sportief doel Jutta Leerdam

Jutta Leerdam staat later dit jaar een belangrijk seizoen te wachten. De 26-jarige topschaatsster hoopt zich in december via het OKT in Heerenveen te plaatsen voor de Winterspelen van 2026 in Milaan. Daar hoopt de schaatsinfluencer - inmiddels met ruim vijf miljoen volgers op Instagram - olympisch kampioene te worden. De kans dat Leerdam na de Winterspelen stopt, is groot. Haar verloofde Jake Paul kondigde onlangs in de realityshow Paul American immers het afscheid aan.

"Daar gaat Jutta namelijk goud winnen", doelde Jake Paul in de realityshow op de Winterspelen in Milaan, om er vervolgens aan toe te voegen. "Ik word dat jaar wereldkampioen boksen. Jutta gaat dan stoppen en daarna gaan we kinderen krijgen en een gezin stichten."

