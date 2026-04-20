Jutta Leerdam bracht de afgelopen periode veel tijd door in Puerto Rico met haar verloofde Jake Paul, maar toen hij voor zijn werk naar New York moest, besloot de topschaatsster met hem mee te reizen. Daar is Leerdam nog even blijven hangen en eet ze samen met landgenote in een wel heel prijzig restaurant.

Waar de volledige schaatstop begin maart nog in actie kwam tijdens de WK sprint en allround in Heerenveen, vond Leerdam het na een succesvolle Winterspelen wel goed geweest. Zij sloeg het titeltoernooi over en besloot te gaan genieten van wat rust na een aantal intense jaren waarin alles in het teken had gestaan van het winnen van goud in Milaan.

Het lijkt erop dat Leerdam nog altijd in de periode van het nagenieten zit, want ze trakteert haar miljoenen volgers op sociale media regelmatig op bijzondere beelden. De meeste tijd daarvan werd gespendeerd in Puerto Rico, waar de Amerikaan een vrij uit de kluiten gewassen villa bezit. Het stel verruilde die locatie afgelopen weekend echter voor New York. Paul moest daar zijn voor een evenement van zijn bedrijf Most Valuable Promotions, dat zich bezighoudt met het promoten van boksers en bokswedstrijden.

Leerdam verscheen donderdag al bij de wegingen voor de gevechten, maar ze heeft ook tijd om even wat voor zichzelf te doen. Die kans grijpt ze dan ook met beide handen aan. Leerdam trok erop uit in New York en deed dat samen met de Nederlandse ondernemer Sara Rottenberg, die in de stad woont.

Leerdam in peperduur restaurant

De twee wandelden door de stad, maar besloten ook samen een hapje te gaan eten. Dat deden ze in de wel hele chique tent Chez Margaux. Dat is een bijzonder restaurant, want alleen leden mogen daar eten. Voor zo'n lidmaatschap moet wel heel diep in de buidel getast worden.

Er zijn namelijk twee verschillende lidmaatschappen. De goedkoopste versie kost 3000 of 4000 dollar per jaar. Dat is afhankelijk van de leeftijd, waarbij iedereen boven de dertig jaar het hoogste tarief moet aftikken. Het restaurant biedt echter ook een executive lidmaatschap aan. Dat kost jaarlijks liefst 25.000 dollar. Vermoedelijk is overigens niet Leerdam, maar haar vriendin lid van het restaurant.

Inschrijfgeld

Dat jaarlijkse bedrag is overigens nog niet alles, want er moet ook nog eenmalig inschrijfgeld betaald worden. De jonge garde hoeft bij het goedkoopste lidmaatschap 'slechts' 2000 dollar te betalen, de mensen boven de dertig zijn opnieuw 1000 dollar duurder af. Bijzondere leden moeten bovenop de jaarlijkse 25.000 euro ook nog eens 5000 dollar aan inschrijfgeld aftikken.

Daar houdt het nog niet op, want de leden moeten ook gewoon apart voor het bestelde eten en drinken betalen. Dat zit niet inbegrepen in het lidmaatschap. Het exclusieve restaurant maakt de prijzen van de gerechten en de drank niet openbaar, maar vermoedelijk is ook dat vrij prijzig.

Populair bij beroemdheden

Leerdam is zeker niet de eerste bekende naam die in het restaurant een hapje heeft gegeten. Zo werden zangeres Taylor Swift en haar vriend Travis Kelce, die American Football-speler is, er ook al eerder gezien. Ook vierde Carlos Alcaraz er vorig jaar een feestje nadat hij de US Open had gewonnen.