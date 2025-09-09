Carlos Alcaraz won zondagavond op overtuigende wijze de finale van de US Open en dat besloot hij goed te gaan vieren. Dat deed de Spanjaard in een zeer exclusieve club en voordat hij überhaupt binnen was, moest hij al een enorm bedrag afrekenen.

In een bloedstollende finale wist Alcaraz in vier sets af te rekenen met Sinner. De eerste set ging overtuigend naar de Spanjaard, maar Sinner sloeg terug door de tweede set te winnen. Vervolgens liet Alcaraz zien dat hij in New York de allerbeste was. De laatste twee sets knalde hij over Sinner heen en won hij niet alleen de US Open, maar pakte hij ook de nummer één positie op de ATP-rankings af van de Italiaan.

Feest na US Open

Alcaraz vierde zijn zege in de exclusieve club Chez Margaux in het Amerikaanse New York. De club staat in de Verenigde Staten bekend als een van de meest exclusieve clubs in het land waar onder andere Taylor Swift en andere bekendheden een graag geziene gast zijn. Voor de club moet je al 2500 euro entree betalen voor een lidmaatschap, maar voor Alcaraz kwamen er nog extra kosten bij kijken. De Spanjaard moest nog 1700 euro extra betalen omdat hij met zijn 22 nog onder de 30 jaar is.

In die club at hij een menu van chef Jean-Georges Vongerichten, die hem ook met een foto feliciteerde. Vervolgens werd Alcaraz gezien in verschillende nachtclubs waar hij bleef feesten. In zijn bijzijn waren onder andere topmodellen Brianna Bardhi en Tika Camaj. De finale van de US Open viel samen met de VMA Awards, dus tijdens de afterparty van dat evenement kwam Alcaraz veel bekende mensen tegen zoals artiesten Jamie Foxx en Cardi B.

Liefdesleven Carlos Alcaraz

Alcaraz werd in het geleden nog gelinkt aan een mogelijke relatie met collega Emma Raducanu, maar die twee lijken enkel vrienden te zijn. Op dit moment is de Spanjaard single en zal er dus thuis niemand klagen dat hij in het bijzijn van een aantal supermodellen was tijdens zijn feestje na de US Open-zege.