Het mocht niet zo zijn voor Johan Derksen. Bij zijn terugkeer in een voetbalstadion, na jaren van afwezigheid, zag hij hoe 'zijn' NEC opnieuw een finale verloor. Aangezien Derksen de bui al eerder zag hangen, maakte hij nog voor het eind al een opvallende keuze.

Johan Derksen zag met lede ogen aan hoe zijn club NEC kansloos ten onder ging in de finale. De Nijmegenaren verloren daardoor voor de zesde keer een eindstrijd. Daardoor besloot hij al voor het eind van de wedstrijd te vertrekken. Daar tackelde verslaggever Noa Vahle hem nog even, om te peilen wat hij ervan vond om na vijfentwintig jaar weer terug te zijn in een voetbalstadion.

'Grote teleurstelling'

"AZ heeft volledig terecht gewonnen. NEC bakte er helemaal niets van", begint de 77-jarige Derksen zijn relaas. "Die spelers van NEC zijn nog niet gewend om onder druk te spelen. Die mochten best verliezen in het verleden. En nu hebben ze eindelijk een keer een finale, maar ze konden het niet aan."

Met het 5-1 verlies werd het een zeer pijnlijke avond voor de voormalig profvoetballer. "Het is één grote teleurstelling, ik heb hier drieëneenhalf uur voor in de auto gezeten, en moet nu net zo lang weer terug. Ik heb mijn truitje dus aangehouden", meent Derksen, die onder zijn jas een NEC-shirt aanhad. Die is niet te voorschijn gekomen.

'Flopdag'

Of zijn rentree op de tribune naar meer smaakt voor Derksen? "Het kan wel eens een tijdje duren. Ik vond er niets aan, maar dat komt omdat NEC niets liet zien. Het enige waar ik nog een beetje van genoot was AZ", licht hij daarover toe. "Maar met Henk (Kuipers, red.) is het altijd gezellig. Ik wist alleen niet dat je niet meer in voetbalstadions mocht roken."

"Het was een flopdag, we hebben ons gek gemaakt door Wilco (Van Schaik, red.). Het is een grote teleurstelling geworden. Maar ik kan er mee leven, want AZ heeft terecht gewonnen", besluit Derksen, voor hij aan zijn lange terugreis naar Grolloo begint. Maandag zal het in Vandaag Inside ongetwijfeld over de bekerfinale gaan. Ook de vroege aftocht van Derksen zal naar alle waarschijnlijkheid besproken worden.