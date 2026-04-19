De Amstel Gold Race is het bekendste wielerfestijn van Nederland. Het is dan ook logisch dat veel bekende sporters maar wat graag van de partij willen zijn in Limburg. Dat gold ook voor de gouden shorttrackbroers Jens en Melle van 't Wout. Zij werden op een bijzondere manier in het zonnetje gezet.

Remco Evenepoel pakte op indrukwekkende wijze de overwinning in de Amstel Gold Race. De Belgische topwielrenner gold vooraf al als dé topfavoriet en maakte die status waar. Dat zagen ook olympisch kampioenen Melle en Jens van 't Wout. Zij kregen een uitnodiging om het wielerspektakel op een bijzondere manier te volgen en hebben er enorm van genoten.

'Onderdeel van het team'

De broers Van 't Wout behaalden in totaal maar liefst zes medailles op de Olympische Spelen in Milaan. Als echte winnaars gingen zij op zondag bezoek bij de beste wielerformatie van Nederland, Team Visma | Lease a Bike. Daar kregen zij een speciaal inkijkje in een totaal andere sport.

"Olympisch kampioenen maakten een dag deel uit van The Bees", begint het Nederlandse wielerteam op hun eigen Instagram. "Viervoudig medaillewinnaar bij het shorttrack, met drie keer goud en één keer brons, Jens van 't Wout en tweevoudig olympisch medaillewinnaar, met goud en zilver, Melle van 't Wout versterkten ons team vandaag. Shirtjes gewisseld, een rondleiding in de teambus en het aanmoedigen van onze renners. Geweldig dat jullie bij ons waren, jongens!"

'Geweldige ervaring'

Jens en Melle hebben in elk geval behoorlijk goed genoten van al het spektakel. "Het was een geweldige ervaring", laat Jens weten onder het bericht. Ook Melle had de dag van zijn leven. "Bedankt voor de fantastische dag." En natuurlijk hadden de twee olympisch kampioenen ook hun medailles meegenomen. Ondanks de tegenvallende dag voor het Nederlandse wielerteam hebben de shorttrackhelden het goed naar hun zin gehad.

De broers Van 't Wout staan bekend als fan van het wielrennen. Net zoals veel van hun collega's gebruiken ook zij geregeld de racefiets om een rondje te rijden. Ook voor Team Visma | Lease a Bike was het een speciale uitwisseling. Zij hebben natuurlijk ook een eigen schaatsploeg, maar hebben nog geen voet aan de grond in het shorttrack. Wellicht dat deze bijzondere dag in de toekomst tot nog meer mooie samenwerkingen kan leiden.