Zeer opmerkelijke beelden in de slotfase van de finale van de KNVB Beker. Scheidsrechter Danny Makkelie werd naar de kant geroepen en kreeg pardoes een telefoontje in zijn handen gedrukt. Ongeziene beelden in het voetbal. Het bleek te draaien om de veiligheid in het stadion.

Luttele minuten nadat AZ de bekerfinale defintief besliste door het maken van de 3-0, gebeurde er iets bijzonders. Scheidsrechter van dienst Danny Makkelie kreeg aan de zijlijn ineens een telefoon in zijn handen gedrukt. Naar verluidt draaide het om de veiligheid in het stadion en het mogelijk afsteken van vuurwerk op de tribunes.

Veiligheid

Met nog een kwartier op de klok leek de stemming in het publiek wat om te slaan. Aangezien NEC de wedstrijd in principe niet meer kon winnen, leek het even een stuk minder vriendelijk in het stadion. Van een veiligheidsofficial kreeg Makkelie de telefoon in handen. Vanuit het stadion werd gewaarschuwd voor de mogelijke dreiging van vuurwerk.

Verontwaardigde Echteld

Trainer Leeroy Echteld van AZ snapte er helemaal niks van en kwam verhaal halen bij de arbitrage. "Waar is dat vuurwerk dan? Er is toch niks?", vroeg hij zich af. "Kom op, de mensen doen hun werk", luidde het antwoord van Makkelie, die in zijn tijd als politieagent al veel vaker met veiligheidsrisico's te maken heeft gehad.

Na enkele minuten waarin er niet werd gevoetbald, stelde vierde official Allard Lindhout in hetzelfde telefoontje de vraag hoelang het oponthoud nog zou duren. "Kunnen we verder spelen? Kunnen we weer verder, ja of nee?", vroeg hij zich af. Uiteindelijk gaf Makkelie aan dat er weer verder gespeeld kon worden. Het leek dan ook met een sisser af te lopen, aangezien er nergens iets van vuurwerk te zien of horen was. En dat is maar goed ook, want dat kan leiden tot zeer onveilige situaties.

Antwoord NEC

De spelers op het veld leken in ieder geval geen last te hebben van het bijzondere schouwspel langs het veld. Nadat iedereen even op adem was gekomen, ging de wedstrijd verder. Vrij snel na de onderbreking deed NEC iets terug in de wedstrijd. Via Koki Ogawa kwam de spanning nog een beetje terug, in een verder vrij eenzijdige finale. Uiteindelijk greep AZ met 5-1 de vijfde beker in de clubhistorie.