Jutta Leerdam heeft zondagavond een mysterieuze video gedeeld op TikTok. De topschaatsster deed daarin een opvallende uitspraak, waarna ze op veel complimenten kon rekenen in de comments.

'Ze zeggen gemene dingen over je achter je rug om', is de tekst die Leerdam bij een video op het sociale medium schrijft. De 26-jarige Westlandse loopt met ontblote rug weg van de camera. Deze video is vorig weekend al opgenomen, want het prachtige Comomeer is op de achtergrond te zien. Leerdam was samen met haar verloofde Jake Paul op de bruiloft van Logan Paul en Nina Agdal.

Hoewel het niet helemaal duidelijk wordt wat Leerdam met de video bedoelt of wie de mensen zijn die slecht over haar praten, kan zij alsnog op veel steun rekenen in de reacties. 'Jij bent perfect op iedere mogelijke manier. Haters gonna hate.' Iemand anders reageert: 'Er zullen altijd mensen zijn die jaloers of afgunstig zijn... Laat ze, zegt meer over hen dan over jou/jullie.'

Hilariteit onder haar volgers

Leerdam krijgt ook complimenten over haar jurk. Daar maakte ze eerder al een video over. In een zogeheten outfit check liet zij zien waar haar strandjurkje vandaan kwam. Haar verloofde stond als een typisch vriendje op de achtergrond te wachten, wat zorgde voor hilariteit onder haar volgers. Zo schreef iemand: 'Jake op de achtergrond heeft dezelfde energie als ieder vriendje dat moet shoppen met zijn vriendin.'

Olympisch seizoen

Leerdam bracht samen met Paul afgelopen week een bezoekje aan SAIL-In Parade en is ondertussen keihard aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Zij zal goed beslagen ten ijs willen komen, omdat in februari van 2026 de Olympische Winterspelen op het programma staan in Milaan. Daar hoopt Leerdam een gouden plak te pakken op de 1000 meter, één van de weinige medailles die nog ontbreekt in haar enorme prijzenkast.

Het lijkt erop dat het haar laatste Spelen worden, want Paul en Leerdam hebben al aangegeven dat zij hopen in 2026 aan kinderen te kunnen beginnen.