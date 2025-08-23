Jutta Leerdam heeft een kijkje achter de schermen gegeven bij de bruiloft van haar zwager Logan Paul en zijn vrouw Nina Agdal. De Nederlandse schaatsster beleefde het weekend van haar leven, samen met haar ouders, in het bloedhete Italië. Ondanks de festiviteiten, blijft ze haar grote doel in haar achterhoofd houden.

Het was een groots spektakel. Logan Paul, de broer van Leerdams verloofd Jake Paul, is bij het Comomeer getrouwd met het Deense model Agdal. Het leverde spectaculaire beelden op, van de prachtige locatie, het meer en... Jake Paul die de bruidstaart kapot bokste. De gebroeders Paul hebben door wat scoort online, zelfs tijdens een bruiloft.

Overweldigend

De 26-jarige Leerdam schoot veel beelden tijdens het weekend en had eindelijk tijd om er een leuke 'trouwvlog' van te maken. Ze spreekt over hoe ze 'overweldigd' was van de locatie, het weer en de mensen om haar heen. "Gelukkig was Esmé er (dochter Paul en Agdal, red.), die nog niet kan praten, dus konden we gewoon lekker knuffelen."

Ook bracht Leerdam belangrijke mensen mee. "Eén ding over mij: mijn ouders gaan altijd met me mee. Ik vind het geweldig dat ze er ook bij waren, ze zijn zó lief. Ik heb samen met mijn vader gesport, raad eens wie mij deze brede schouders heeft bezorgd."

Sprookje

De ceremonie werd gehouden onder de bloedhete Italiaanse zon. "Het was bijna 40 graden en ik wist dat Jake er bijna aan onderdoor ging. De zon maakte het allemaal nog magischer en de ceremonie was zó mooi. Echt wow, ze zagen er geweldig uit en het was een sprookje in het echt."

Ontglippen van bruiloft

Met de Olympische Winterspelen van 2026, ook in Italië, in haar achterhoofd besloot Leerdam zelfs tijdens het feestelijke weekend gebruik te maken van de sportschool. Terwijl de gasten genoten van een heuse poolparty, koos zij voor iets anders: "Even aan de bruiloft ontsnapt om te sporten."

Het was maar goed dat ze haar ouders mee had genomen, want als een van de weinige nuchtere gasten stond ze alweer vroeg te been. "Omdat mijn ouders vroege vogels zijn en ik de nuchterste ben op deze bruiloft, ben ik met hen gaan ontbijten." Het was het einde van een prachtig weekend.

"Ik heb zó veel gelachen en zó veel plezier gehad. Mijn hart is vol, maar mijn sociale batterij helemaal leeg. Klaar om weer met trainen te beginnen."