Jutta Leerdam had haar volgers op TikTok beloofd om meer 'outfit checks' te doen en die afspraak kwam zij woensdag na. Ondertussen beleefde haar verloofde Jake Paul op de achtergrond een 'typisch mannenmoment'.

Leerdam maakte de opname op het Italiaanse Comomeer, waar zij een outfit droeg voor een poolparty. Ze liet aan haar volgers zien hoe de kleren haar stonden én van welk merk (Camilla) het was. 'Jullie vragen, ik lever', schreef ze erbij. En ze gaf ook nog aan vaker zo'n filmpje te maken.

Ondertussen stond Paul braaf op de achtergrond te wachten, maar vroeg zich wel af waarop precies. 'Het is het beste outfit ooit, dus ik moest het aan ze (de volgers, red.) laten zien', reageerde Leerdam. De volgers konden wel genieten van het momentje met de Amerikaanse bokser. Zo schreef iemand: 'Jake op de achtergrond heeft dezelfde energie als ieder vriendje dat moet shoppen met zijn vriendin.'

Knap van 'binnen en buiten'

De topschaatsster wordt zelf ook overladen met complimenten. Iemand noemt haar knap 'van binnen en buiten', terwijl een ander reageert: 'Een prachtige outfit voor bij haar prachtige vibes.' Eén volger waardeert Leerdam omdat ze van de entertainer Paul 'een echt mens' heeft gemaakt.

@juttaleerdam You ask I deliver 🥰 Will be posting more of my outfits ♬ Warm Nights - LAKEY INSPIRED

Tante Jutta

Zij was samen met haar partner (en haar ouders) op het Comomeer om de bruiloft van haar zwager te vieren. Logan Paul stapte in het huwelijksbootje met Nina Agdal. Leerdam stal de show met het kleine dochtertje van het getrouwde koppel, Èsme (1). De 26-jarige Westlandse deelde er beelden van op Instagram en werd liefkozend 'Tante Jutta' genoemd.

Bezoekje aan Amsterdam

Leerdam en Paul reisden vervolgens samen door naar Nederland, waar zij woensdag een bezoekje brachten aan de SAIL-In Parade in Amsterdam. Dat is een groots zeilevenement dat normaal gesproken eens in de vijf jaar wordt gehouden, maar door corona al tien jaar niet meer was georganiseerd.

Nieuw gevecht

Paul maakte woensdag ook bekend dat hij opnieuw de ring in zal stappen. Zijn komende tegenstander wordt Gervonta Davis, die liefst negentien centimeter kleiner is.