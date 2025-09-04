Topschaatsster Jutta Leerdam maakt zich momenteel op voor misschien wel het belangrijkste jaar uit haar leven. De Nederlandse hoopt in het voorjaar van 2026 haar grote droom te verwezenlijken: het winnen van olympisch goud. Leerdam is echter niet alleen met schaatsen bezig, zo blijkt uit een bericht op haar sociale media.

Leerdam deelt op haar Instagram een foto waarmee ze haar bijna vijf miljoen volgers enorm nieuwsgierig zal hebben gemaakt. De topschaatsster poseert voor de spiegel en fotografeert de reflectie van zichzelf. 'Shoot day', schrijft Leerdam bij haar foto waaruit dus duidelijk wordt dat ze ergens iets voor heeft opgenomen op die dag. Wat precies geeft ze nog niet prijs. "Ik deel er later meer over", valt er ook te lezen in haar bericht.

i Het bericht van Leerdam. © Instagram / Jutta Leerdam

Grote doel

Leerdam is momenteel in volle voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. De eerste wedstrijd van het jaar staat van 31 oktober tot en met 2 november op de planning. Dat is direct een belangrijke, want dan worden de NK afstanden gehouden. Toch zal de focus van Leerdam en alle andere grote schaatsers vooral gericht zijn op het evenement dat van 26 tot en met 30 december duurt. Dan is het tijd voor het Olympisch Kwalificatietoernooi. Daar zijn de tickets voor de Olympische Winterspelen te verdienen. Als Leerdam daar dus niet presteert dan mag ze helemaal niet afreizen naar Milaan.

Dat terwijl Leerdam in de Italiaanse stad de kroon op haar carrière wil gaan zetten. Ze won al meerdere wereldtitels, maar één prijs ontbreekt nog op haar palmares: goud op de Spelen. Leerdam kwam in 2022 geleden al eens in de buurt om haar droom waar te maken. In Beijing eindigde ze op de 1000 meter als tweede achter de Japanse Miho Takagi en moest ze dus genoegen nemen met zilver.

Mogelijk laatste jaar als prof

De kans is zelfs aanwezig dat Leerdam gaat beginnen aan haar laatste seizoen als schaatsster. Ze verloofde zich eerder dit jaar met haar Amerikaanse vriend Jake Paul en hij onthulde dat het koppel dolgraag aan kinderen wil gaan beginnen. In de realityserie rond de familie van Paul werd duidelijk dat Leerdam aan haar laatste Olympische Winterspelen gaat deelnemen, maar het is niet duidelijk of ze dan ook gelijk naar het komende seizoen gaat stoppen.