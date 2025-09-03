Schaatstopper Jutta Leerdam blinkt uit op het ijs, maar blijkt ook goed overweg te kunnen met water wat niet bevroren is. Dat laat ze zien in een bericht op Instagram. Volgers zijn enorm onder de indruk.

Leerdam was afgelopen maand met haar vriend Jake Paul in Italië voor de bruiloft van zijn broer Logan en Nina Agdal. Het was een weekend vol feest, lekker eten en zonnige boottripjes op het Comomeer.

Daar voelde de Nederlandse zich als een vis in het water, zo blijkt haar bericht op Instagram. Daarop duikt Leerdam meerdere keren soepel het meer in vanaf de boot. Haar verloofde doet ook mee.

Salto

Toch is het duiken nog niet spannend genoeg voor de schaatsster. Ze zoekt het hogerop en besluit van een hoge brug te springen. Alsof dat nog niet gek genoeg is, doet ze ook nog een salto voordat ze in het water landt.

Volgers zijn erg onder de indruk van de acrobatische kunsten van Leerdam. Ze kunnen hun ogen niet geloven. "Ben jij dat die een salto maakt van de brug af?!", vraagt iemand zich af in de reacties. Het is ook moeilijk te zien op het filmpje, maar door de bikini lijkt ze het toch echt zelf te zijn. "Is dit geen AI?", vraagt iemand anders.

Afgetraind

Leerdam krijgt bovendien erg veel complimenten over haar afgetrainde lichaam. "Ik ben best jaloers op dat figuur", schrijft iemand. "Je lichaam is geweldig", reageert een ander.

De schaatskampioene moet ook alles op alles zetten om zich voor te bereiden op het komende olympisch schaatsseizoen. Op de Winterspelen van 2026 in Milaan wil ze haar grote droom waarmaken: goud op de 1000 meter. Vier jaar geleden werd ze tweede op haar favoriete afstand achter grote concurrente Miho Takagi.

Ze zal zich wel eerst moeten kwalificeren. Van 26 tot en met 30 september vindt het olympisch kwalificatietoernooi plaats in Thialf.