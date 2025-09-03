Een rapport van de Nederlandse Sportraad zou weleens grote gevolgen kunnen hebben voor de topschaatsers uit ons land. Die organisatie boog zich namelijk over maatregelen om sporters beter te beschermen tegen hersenletsel en daar kwam een duidelijk advies uit.

De raad wil een verbod voor kinderen tot 12 jaar op koppen in voetbal, stoten tegen het hoofd in vechtsporten en tackles in rugby. Ook moet het tot de beoefenaars 18 jaar oud zijn, sterk worden ontraden. De organisatie boog zich echter niet alleen over kinderen, maar ook over verbeteringe voor volwassenen. Zij zouden herhaald hoofdcontact moeten verminderen.

Daarnaast moet er volgens de raad een helmplicht komen bij sporten met valrisico, zoals paardensport, wielrennen, skiën en schaatsen. Dat verkleint de kans op een hersenschudding na een val of botsing, of het risico op chronisch hersenletsel. De adviezen gelden voor zowel de amateursport als de professionele sport en dat laatste betekent dat er mogelijk ook gevolgen voor topsporters zijn.

Ook profschaatsers krijgen het advies

Als het aan de raad ligt, zouden toprijders als Jutta Leerdam, Joy Beune, Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Femke Kok dus in de toekomst een helm moeten gaan dragen bij hun wedstrijden. Helemaal nieuw zou het gebruik van helmen in de schaatssport natuurlijk niet zijn, want op meerdere onderdelen zijn ze al verplicht. Zo moeten schaatsers bij marathonwedstrijden en bij teamonderdelen op de langebaan, zoals de ploegenachtervolging en de massastart, het hoofddeksel al dragen.

Op de individuele afstanden is dat echter nog niet het geval. Dat heeft volgens de sportraad ook een effect op het gebruik ervan bij recreanten. 'Doordat dit in Nederland echter veel op de televisie verschijnt, bepaalt dit de beeldvorming over helmgebruik bij het schaatsen', valt er in het rapport te lezen. In schaatstempel Thialf geldt overigens voor iedereen normaal gesproken wel al een helmplicht, maar bij profwedstrijden is dat dus opvallend genoeg niet het geval.

Test met helmen

Mocht het ooit zover komen dat schaatsers een helm moeten gaan dragen dan zou het geen nieuw fenomeen zijn. Toppers als Ted-Jan Bloemen en Davide Ghiotto verschenen afgelopen seizoen bij de World Cup in Heerenveen plotseling met een helm op de baan. Niet voor de veiligheid, maar doordat het aerodynamischer zou zijn. Een succes werd de test niet, want Ghiotto reed één van zijn slechtere races van het jaar en zag er weinig heil in om de helm opnieuw te gebruiken.