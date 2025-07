Jake Paul, de verloofde van Jutta Leerdam, zou bezig zijn met een volgende bokspartij. Het legendarische zwaargewicht Anthony Joshua zou zijn tegenstander moeten worden in Paul zijn spannendste bokspartij ooit. Een icoon uit de sport denkt echter dat het helemaal niet zo spannend wordt.

Een mogelijke partij tussen Joshua en Paul hangt al lange tijd in de lucht. De twee kunnen goed met elkaar over weg, maar de verloofde van Leerdam besloot het zwaargewicht al eens openlijk uit de dagen. Door meerdere verliezen is Joshua inmiddels uit beeld voor de titel, waardoor hij ook wel openstaat voor een partij met Paul. Joshua is een tweevoudig wereldkampioen boksen in het zwaargewicht.

Joshua zette op zijn Instagram een screenshot dat hij aan het bellen was met Paul en zette daarbij het jaartal 2026. Hierbij leken de twee te hinten op een partij in dat jaar. In Britse media wordt inmiddels gemeld dat er daadwerkelijke gesprekken lopen tussen de twee boksers.

'Ik zet mijn geld op Jake Paul'

Voormalig weltergewichtkampioen Rolly Romero heeft zijn voorkeur al uitgesproken in aanloop naar de partij. Hij is ervan overtuigd wie er gaat winnen. "Ik denk Paul. Ik zou mijn geld op Jake Paul inzetten. Ik maakt echt geen grappen. Ik denk Jake Paul, op knockout. Ik kan je nu heel eerlijk zeggen. Jake Paul is echt iemand om rekening mee te houden. Hij neemt het heel serieus."

Tyson Fury

Voormalig tegenstander van Joshua en oud-wereldkampioen Tyson Fury is het met Romero eens, vertelt hij tegenover Ring Magazine. Hij is ook onder de indruk van de fysieke transformatie van de verloofde van Leerdam. "Ik denk gewoon dat Jake Paul hem knockout slaat. Joshua is een beetje over zijn top heen en Paul is alleen maar aan het ontwikkelen. Ik vind zijn nieuwe uiterlijk ook goed. Wat groter en wat meer chubby. Hij begint er echt steeds meer te komen." Er is nog geen officiële bevestiging over een partij tussen Paul en Joshua.