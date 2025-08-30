"Wil je het langer volhouden in bed?" Met die ongebruikelijke zin opent Jake Paul, de boksende verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, een reclamespotje voor zijn deodorantmerk, W.

Paul spreekt die zin uit terwijl hij zogenaamd traint, met een stel dumbells in zijn handen. Ook draagt hij een flitsende zonnebril en hangen er diverse draadjes aan zijn lijf, alsof hij in een laboratorium wordt getest.

Een tweede Jake Paul staat naast hem, gehuld in een witte jas, die ook doet denken aan een lab-omgeving. "Bedoel je niet, dat je wil dat je deodorant langer actief is?" Paul 1 zegt: "Ja, dat ook."

Getest

Paul 2 komt met goed nieuws: "We hebben W getest en het is de nummer 1 op de markt. Het gaat 48 uur mee!" Jake 1 vervolgt: "Het is goedgekeurd door Jake. Ga naar de supermarkt en haal jouw W."

@jakepaul The key to lasting longer 🤫 Available at Walmart in the Naturals aisle ♬ original sound - Jake Paul

In juni 2024 lanceerde Jake Paul het persoonlijke verzorgingsmerk W, exclusief verkrijgbaar bij Walmart en Walmart.com. Hij richtte het merk samen op met Geoffrey Woo en Woodie Hillyard, met Nakisa Bidarian als strategisch adviseur. De promotie van W wordt vooral gedragen door Paul, die in meerdere maffe video's acteert.

Ook stuurt hij een team van videomakers op pad die filmpjes maakt vol pranks en grappen, zoals hij en zijn broer Logan Paul vroeger deden, toen ze doorbraken op Vine en YouTube.

Logan Paul

Onlangs was er groot feest in de familie Paul, die inmiddels het eerste seizoen achter de rug heeft van de realityserie Paul American. Logan Paul trouwde midden augustus 2025 met Nina Agdal, onder toeziend oog van onder meer broertje Jake en Leerdam. De Amerikaanse bokser deelde beelden waarop hij met zijn vuisten tegen de enorme witte taart ramt, terwijl zijn net getrouwde broer juichend staat toe te kijken. Na een paar rake klappen vallen ze elkaar in de armen.

Paul herhaalde dat kunstje eerder deze week door in een video op TikTok een taart in de vorm van een tank in elkaar te meppen.