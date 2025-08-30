De Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam is verloofd met de Amerikaanse bokser, influencer, vlogger, ondernemer en alleskunner Jake Paul. Ze kreeg van hem een knoepert van een verlovingsring. Die draagt ze echter niet aldoor.

Leerdam bereidt zich voor op de Olympische Spelen van 2026 in Milaan, waarvoor zij zich wel eerst moet kwalificeren, eind 2025 in Thialf. Bij de vorige Winterspelen werd ze op haar favoriete 1000 meter 'slechts' tweede, achter Miho Takagi. Het plan lijkt goud op te halen in Italië en daarna met schaatspensioen te gaan om een gezin op te bouwen met Paul.

'Jagen op goud'

In een video op Tiktok, die ze zaterdagavond plaatste, laat Leerdam zien dat er geen ring om haar vingers prijkt. Met de verloving is niets loos. De reden dat het ding ontbreekt is onschuldig: ze traint en dan zit zo'n object alleen maar in de weg. "Ik heb geen tijd om mijn diamant te dragen, als ik aan het jagen ben op goud", schrijft ze bij de video.

Ze heeft als achtergrondmuziek gekozen voor de track 'Where Is My Husband' van Rye. Daarin zingt de popster: "I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger". Oftewel: "Ik zou een ring willen, ik zou een ring met diamant willen om mijn ringvinger." Leerdam schrijft als caption in de video: "Ik zou dit nummer gebruiken als ik nu mijn ring zou dragen". De ironie is dat ze het nummer sowieso gebruikt.

W

Ook Paul heeft deze dag een nieuwe video gedeeld met de wereld. Het is een advertentie voor zijn merk W, dat verzorgingsproducten op de markt brengt. Hij prijst zijn deodorant aan op dubbelzinnige wijze. "Wil je ook langer meegaan in bed?", vraagt hij. Daarna verduidelijkt hij dat hij bedoelt dat de werking van de deodorant van W zeer lang is: 48 uur.

@juttaleerdam No time to wear my diamond while on the hunt for gold ☹️🩵 ♬ original sound - Raye

Paul is bij meer ondernemingen betrokken, zoals Bettr, een gokonderneming. Ook zit hij achter bokspromoter Most Valuable Promotions. Eerder dit jaar sprak hij met de baas van schaatsbond ISU. Wie weet dat Paul ook zijn pjilen nog richt op de schaatssport.