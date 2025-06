Verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam bemoeit zich met ruzie op hoog niveau: 'Ze zijn niet volwassen genoeg'

Jake Paul, de boksende Amerikaanse vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, is een bewonderaar van de Donald Trump. Paul maakt er geen geheim van dat hij gelooft in de visie van de Amerikaanse president. Maar nu plaatst ook Paul een kanttekening bij het gedrag van Trump.

Paul, de jongere broer van influencer en worstelaar Logan Paul, heeft in het verleden Donald Trump openlijk geprezen. Hij noemde hem in een podcast een “zakelijk genie” en heeft aangegeven bewondering te hebben voor diens manier van zakendoen en invloed.

Paul ontmoette Donald Trump in 2024 tijdens een UFC-evenement en de interactie tussen hen was vriendelijk. Ze wisselden beleefdheden uit en er was wederzijds respect.

'Waarheid wint'

In oktober 2024, vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, deed Paul uitgebreid uit de doeken waarom hij Trump graag opnieuw als president zou zien. Toen Trump inderdaad de verkiezingen bleek te hebben gewonnen, kwam Paul met een hoopvolle tweet. "De waarheid en God hebben in Amerika gewonnen. Dit is een enorme stap in de juiste richting om de grote problemen in de wereld te genezen. Amerika is gered", schreef Paul.

'Zwangere vriend' van topschaatsster Jutta Leerdam zorgt met bijzondere beelden voor veel hilariteit 'Klaar voor 28 juni', schrijft Jake Paul bij zijn nieuwste video op Instagram. Daarmee doelt de vriend van topschaatsster Jutta Leerdam op zijn nieuwste gevecht. De beelden laten echter vooral weer de humoristische kant van de Amerikaanse bokser en influencer zien.

Elon Musk

De laatste dagen ligt Trump overhoop met zakenman Elon Musk. Tot voor kort bekleedde de grote baas van automerk Tesla en socialmediumplatform X nog een adviesrol bij Trump. Zijn taak was om de overheidsuitgaven in te perken. Musk vindt dat Trump in een nieuw wetsvoorstel, de 'Big Beautiful Bill Act', van plan is om te veel uit te geven. Daardoor neemt de staatsschuld juist toe.

Op social media stuurden Trump en Musk over en weer lelijke berichtjes vol verwijten en persoonlijke beledigingen. Trump zei dat hij misschien de overheidssteun aan Tesla maar moest intrekken, Musk schreef dat Trump zonder zijn support niet wederom president zou zijn geworden, Trump kwam met de aantijging dat Musk dit allemaal schrijft omdat hij wellicht drugs heeft gebruikt.

'Jaloerse' topschaatsster Jutta Leerdam blijft 'niet kalm': 'Nu zit ik weer zonder mijn verloofde' Topschaatsster Jutta Leerdam is nog steeds niet helemaal gewend aan het leven zonder haar verloofde Jake Paul. Ze moest hem achterlaten op het Amerikaanse eiland Puerto Rico terwijl ze zelf in Nederland traint voor het nieuwe schaatsseizoen.

Problemen

Paul ziet het allemaal aan en het bevalt hem niet. "Een van de problemen met de Republikeinse Partij is vandaag duidelijk zichtbaar (als huidige Republikein)", schrijft hij op X.

One of the problems with the Republican Party is on display today



(As a current Republican) We unfortunately have these Alpha male egos and leaders who aren’t mature enough sometimes. They’re 50+ years old and diss tweeting each other



Elon and Trump are great but they need to… — Jake Paul (@jakepaul) June 5, 2025

"Helaas hebben we deze alpha-mannelijke ego’s en leiders die soms niet volwassen genoeg zijn. Ze zijn allemaal boven de 50 en tweeten naar elkaar met negatieve berichten. Elon en Trump zijn geweldig, maar ze moeten samenwerken en Amerika niet in een kwaad daglicht stellen."