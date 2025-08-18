Jutta Leerdam heeft afgelopen weekend haar schaatstrainingen afgezegd. Ze was namelijk aanwezig op de bruiloft van schoonbroer Logan Paul en zijn (inmiddels) vrouw Nina Agdal. Daar hoort natuurlijke een speciale jurk bij.

Het is misschien wel het belangrijkste schaatsseizoen voor Leerdam ooit. De topschaatsster werkt toe richting de Olympische Winterspelen van 2026 en hoopt een gouden plak mee naar huis te nemen. Bij een goede voorbereiding hoort ook voldoende rust en ontspanning. Dat is aardig gelukt.

Luxe bruiloft

De verloofde Leerdam wacht zelf nog altijd op haar eigen bruiloft, maak Jake Paul laat haar wachten. Laat eerst maar even mijn broer trouwen, moest hij gedacht hebben. Zijn Nederlandse vriendin deed alvast inspiratie op, want de bruiloft werd gehouden op een peperdure locatie nabij het Comomeer, in Italië.

Prachtige jurk

Voor haar 1,8 miljoen volgers liet ze zien hoe zich aankleed voor het feestpartijtje. "Maak je samen met mij klaar voor een bruiloft aan het Comomeer. Ik kan het niet geloven: Nina en Logan gaan trouwen en ik moet opschieten, dus laten we beginnen!", opent ze de video die snel duizenden likes ontvangt.

Even later draagt ze een weinig verhullende blauwe jurk. "Het is zo prachtig. Het is een op maat gemaakte jurk", vertelt Leerdam trots verder. In de beschrijving van de video maakt ze duidelijk dat het geen gesponsorde jurk betreft, ze heeft hem zelf gekocht.

Het artikel gaat verder onder de video.

Bijzondere accessoire

De schaatsster koos voor een bijzonder accessoire. "Eén ding over mij: ik heb altijd een visie. En dit was iets wat ik voor me had gezien: ik wilde een sjaal die je op meerdere manieren kunt dragen. Een wat dikkere. Ik ben er helemaal verliefd op", onthult ze.

Op het moment dat ze klaar dacht te zijn, laat ze toch nog één item zien dat hoort bij de outfit: een waaier. "Omdat het zo heet is en Jake zo zweet."

Olympische Winterspelen

Leerdams grote doel is om tijdens de Spelen olympisch goud te winnen op de 1000 meter. Vier jaar geleden eindigde ze op haar favoriete afstand nog als tweede, achter Miho Takagi. Na de Winterspelen kan Leerdam zich gaan bezighouden met de planning van haar eigen bruiloft. Eind maart vroeg Paul haar ten huwelijk, en de 26-jarige zei zonder twijfel 'ja'.