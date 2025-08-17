Jutta Leerdam wacht nog altijd op haar huwelijk met Jake Paul, met wie ze zich afgelopen maart verloofde. Voor het zover is, kreeg de schaatsster alvast een voorproefje van een bruiloft van dichtbij: haar schoonbroer Logan Paul trad namelijk in het huwelijk met Nina Agdal. Op TikTok geeft ze een intiem inkijkje in het bijzondere trouwweekend.

"Kom naar het Comomeer met ons", opent de schaatsster een video op TikTok waarin ze aan de hand van beelden uitlegt hoe het bijzondere trouwweekend eruitzag. "We zijn hier voor de bruiloft van Logan en Nina. Hier ontmoette ik Jakie weer", vertelt ze, terwijl te zien is hoe de twee in een luxe auto zijn gestapt. De Amerikaanse influencer kan zijn geluk niet op, omdat hij zijn geliefde weer in zijn armen kan sluiten.

'Net een sprookje'

"We zijn onderweg naar Villa d'Este (een zeer luxe hotel aan het comomeer, red.)", vertelt de schaatsster, terwijl de twee inmiddels zijn gearriveerd in hun verblijf aan het meer. "Jake heeft dit geweldige huis gehuurd. Ik denk niet dat het beter wordt dan dit. Het is echt prachtig, net een sprookje", concludeert ze vol bewondering.

'Enorm moe'

"Ik heb het meest zware trainingskamp ooit achter de rug, dus ik ben enorm moe", vertelt de schaatsster die in training is voor de Olympische Winterspelen in 2026. Die worden overigens in hetzelfde land gehouden als de bruiloft van haar zwager. Toch weet de schaatsster de energie te vinden om zich op te doffen.

Voorzien van een prachtige outfit en nieuwe make-up vertrekt het gezelschap voor een lunch, waarna ze laat zien hoe een ober met een gigantische stapel aan maaltijden onderweg is naar haar tafel op een prachtige, luxueus uitziende locatie. "Ik ben zo blij om hier te zijn na al het harde werk. Ik weet dat dit niet normaal is en ik ben zo dankbaar voor alles", concludeert de schaatsster.

'Kan niet wachten'

"Kijk dit", zegt ze vervolgens terwijl ze samen met haar Amerikaanse verloofde op een boot over het Italiaanse meer vaart. "Ik kan gewoon niet geloven dat ik hier ben en kan niet wachten tot het repetitiediner de volgende dag. Mijn ouders zullen dan ook komen. Ik ben zo blij om hier te zijn met mijn familie. Ik ben echt gelukkig."