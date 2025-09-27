Het worden spannende maanden voor topschaatsster Jutta Leerdam. De regerend Europees sprintkampioene heeft als missie om in februari 2026 olympisch kampioene te worden op de 1000 meter. Daarna lijkt ze te willen beginnen aan een gezin met bokser Jake Paul. Dit weekend testte ze haar snelheid in Thialf.

Bij de Trainingswedstrijd KNSB- en topteams schreef Leerdam zich deze zaterdag in voor de 500 meter. Ze kwam binnen in 38,06 seconden. Dat is nog een stukje verwijderd van het baanrecord dat Femke Kok in februari 2025 neerzette (36,97). Ter vergelijking: in die maand kwam Leerdam bij de NK afstanden op deze afstand tot 37,81 en 37,58.

Leerdam was van de vrouwen de snelste. Ze kan hoop putten uit haar tijd, want vorig seizoen begon ze met een 38,17. Naomi Verkerk volgt met 38,12. Dai Dai N'tab was de rapste man met 35,17. Zaterdag werd er ook een 1000 meter gehouden, maar daarvoor hadden zich geen toppers aangemeld. Niklas Reinders was met 1:11,13 de beste.

Team Kafra

Leerdam werd bij de vorige Olympische Winterspelen tweede op de 1000 meter. Miho Takagi ging er vandoor met het goud. De Japanse is ook weldra bij de Winterspelen in Milaan een grote titelkandidate. Andere vrouwen die mogen dromen van een plekje op het podium zijn Femke Kok, Kimi Goetz, Ragne WIklund, Han Mei en Antoinette Rijpma-de Jong.

Leerdam was jarenlang verbonden aan Team Essent (daarvoor Jumbo), maar is nu de spil van Team Kafra. Daar zijn twee andere schaatsers bij aangesloten: Ted Dalrymple en Kai Verbij. Laatstgenoemde (30) is een voormalig wereldkampioen sprint. Na enkele mindere jaren en zelfs een lange schaatspauze wil Verbij weer proberen om terug te keren aan de top.

Jake Paul

Leerdams verloofde Jake Paul vecht in november tegen Gervonta Davis. De Amerikaanse entertainer wil de hype rondom het gevecht opkloppen en zet daartoe AI in. Zo heeft hij al twee foto's online gezet, waarop het lijkt dat Paul en Davis elkaar zoenen. Maar het betreft kunstmatig gegenereerde kiekjes.

Het doel van Paul is om wereldkampioen boksen te worden bij een erkende bond. Leerdam gaf in de docu Paul American aan dat ze na het komende olympische seizoen het tijd vindt worden voor een gezin.