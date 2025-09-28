Een bijzonder moment voor Jutta Leerdam. De Nederlandse topschaatsster stond dit weekend even niet zelf in de spotlights, maar zag een intiem en emotioneel bericht op Instagram dat veel losmaakte binnen de familie.

Op Instagram was het Nina Agdal die het nieuws bracht. Het Deense model, getrouwd met Logan Paul, vierde met haar volgers de eerste verjaardag van dochter Esmé. Voor Jake Paul – de broer van Logan en de verloofde van Leerdam – betekent dat dus een feestje in de directe familiekring. Het uitblazen van het eerste kaarsje leverde talloze felicitaties en hartjes op. Onder meer van Jutta Leerdam en haar zus Merel.

Bij de foto schreef Nina een liefdevolle tekst voor haar dochter. "Gelukkige eerste verjaardag aan onze kleine meid, Esmé. Ik dank God elke dag voor jou. Blijf dansen op het ritme van je eigen trommel, lieveheersbeestje. Mama houdt zooo veel van jou!", luidt het bericht.

Jake Paul zorgt opnieuw voor opschudding

Terwijl de familie feest vierde, haalde Jake Paul op geheel eigen wijze de headlines. De bokser deelde zaterdag AI-gegenereerde beelden waarop hij en zijn tegenstander Gervonta 'Tank' Davis elkaar zoenen. Met die bizarre stunt wil hij extra aandacht trekken voor hun gevecht op 14 november in Miami, dat wereldwijd te zien is via Netflix.

Leerdam test vorm in Thialf

Voor Leerdam ligt de focus intussen elders. De regerend Europees sprintkampioene stond dit weekend aan de start van een trainingswedstrijd in Thialf. Dat klinkt misschien niet als een grootse test, maar voor topschaatsers zijn dit soort momenten cruciaal om vorm en snelheid vroeg in het seizoen te meten. Leerdam klokte 38,06 seconden op de 500 meter en liet zien dat de basis goed is.

Die tijd is nog niet in de buurt van het baanrecord van Femke Kok (36,97), maar belangrijker is dat Leerdam al sneller opende dan vorig jaar, toen ze bij haar eerste race 38,17 noteerde. Ook toen bouwde ze gestaag richting de grote toernooien, met uiteindelijk medailles op EK’s en WK’s. Nu moet alles in het teken staan van één doel: olympisch goud op de 1000 meter bij de Winterspelen van 2026 in Milaan. Leerdam gaf eerder in de docu Paul American aan dat ze na het komende olympische seizoen tijd vindt worden voor een gezin.