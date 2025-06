Topschaatsster Jutta Leerdam werkt zich na bijzonder moment met haar zus in het zweet

Voor Jutta Leerdam staat alles in het teken van maandag 9 februari 2026. Dan hoopt de topschaatsster haar erelijst compleet te maken door bij de Olympische Winterspelen in Milaan goud te winnen op de 1000 meter. Leerdam is daarom alweer druk aan het trainen om zo goed mogelijk aan de start te staan in Italië, maar deed dat pas na een bijzonder moment met haar zus.

De zomer moet nog beginnen, maar de Nederlandse topschaatsers zijn alweer druk bezig met alles wat er in de herfst en de winter moet gaan gebeuren. Dat geldt natuurlijk ook voor Leerdam.

Topschaatsster Jutta Leerdam ziet komisch verschil tussen man en vrouw: 'Oh, hier hou ik van!' Jutta Leerdam bereidt zich in Nederland voor op het nieuwe schaatsseizoen, maar dat betekent niet dat zij nog regelmatig video's van haar en haar verloofde Jake Paul (wonend in Puerto Rico) deelt. In haar nieuwste TikTok merkt ze een komisch verschil tussen mannen en vrouwen op.

Voor haar staat misschien wel het belangrijkste jaar van haar leven voor de boeg, want de afgelopen tijd werd duidelijk dat ze in Milaan waarschijnlijk haar laatste kans krijgt op olympisch goud. De verwachting is namelijk dat het haar laatste Olympische Winterspelen gaan worden.

Bijzonder moment met zus

Leerdam is zich daarom dan ook druk aan het voorbereiden op het komende schaatsjaar, maar moet dat doen zonder haar vriend Jake Paul. Hij woont namelijk in Puerto Rico en bereidt zich op zijn beurt voor op zijn volgende gevecht.

Verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam spreekt twijfels uit: 'Ben ik er wel klaar voor?' Jake Paul heeft weer opmerkelijke beelden op sociale media gelpaatst. In voorbereiding op het boksgevecht tegen Julio César Chávez Jr. houdt de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam er bizarre trainingsmethoden op na.

Dat betekent niet dat Leerdam aan de andere kant van de wereld geen steun heeft, want op haar Instagram deelde ze een bijzonder moment met haar zus. De topschaatsster plaatste op Instagram een foto van een omhelzing met haar grote zus Merel, die iets minder dan twee jaar ouder is.

i Jutta Leerdam met haar zus Merel. © Instagram

Training

Daar bleef het niet bij voor Leerdam, want vervolgens maakte ze ook nog een ritje in een waarschijnlijk vrij prijzige Porsche en stapte ze nog op de fiets. 'Time trials', schreef ze bij de foto vanaf de fiets. Leerdam maakte dus niet zomaar een rondje, maar zal dus een tijdrit hebben gereden waarbij ze zo hard mogelijk moest trappen.

Topschaatsster Jutta Leerdam ziet dat de tijd steeds meer gaat dringen: 'Hoe kan dat?' Jutta Leerdam is zich in Nederland aan het voorbereiden op het nieuwe, cruciale schaatsseizoen. De topschaatsster wisselt keihard trainen af met een gezellige barbecue. En dan kan de tijd voorbij vliegen, concludeert Leerdam tot haar eigen verbazing. Ondertussen werkt ze naar haar climax toe: de Winterspelen van volgend jaar in Milaan.

Olympische Winterspelen

Hoewel bij Leerdam alles in het teken staat van 9 februari 2026 moet ze zich eerst nog maar zien te plaatsen voor de Winterspelen. Wat dat betreft is de periode van 26 tot en met 30 december mogelijk nog belangrijker voor de topschaatsster. In die periode staat het Olympisch Kwalificatietoernooi op de planning. Gedurende die vijf dagen wordt bepaald welke Nederlanders zich plaatsen voor de Spelen in Milaan.