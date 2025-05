Topschaatsster Jutta Leerdam maakt indruk met haar moves: 'Zo niet olympisch kampioen, dan Miss Nederland'

Topschaatsster Jutta Leerdam heeft weer een trainingssessie richting de Olympische Winterspelen van 2026 afgewerkt. Op social media laat de voormalig wereldkampioene sprint zien wat ze allemaal moet doen en laten om weldra in Italië tiptop op het ijs te verschijnen.

Bij een post die ze zaterdag plaatste op TikTok schrijft de vriendin van de Amerikaanse bokser Jake Paul: "Momenteel doe ik niets anders dan rondjes schaatsen." In de video zelf staat, vertaald uit het Engels, dit: "De baan is mijn oester."

Dat is een verbastering van de uitspraak 'The world is my oyster', oftewel 'De wereld is mijn oester', wat betekent dat je met een positief gevoel je kansen plukt, zoals je een parel uit een oester kan plukken.

Skeelers

In de video is Leerdam op een ander soort schaatsen te zien dan we gewend zijn: inline skates, oftewel skeelers. Leerdam heeft haar camera vast, neemt daarna afstand van het apparaat, houdt een pose aan op één been, maakt een rondje en rolt vervolgens weer naar de camera, om die op te pakken.

De beelden leiden tot een stroom aan complimenten aan het adres van de topsprintster. "Zo niet olympisch kampioen, dan Miss Nederland", luidt een van de vleiende reacties. Een ander denkt dat het ook wel goed komt met de olympische missie: "Train maar hard meid, pak het goud." En ook noemt iemand haar 'Het knapste meisje in de wereld".

Jongere zus Jutta Leerdam haalt het bloed onder haar nagels vandaan: 'Dit is niet oké!' Jutta Leerdam keerde onlangs terug in Nederland om zich voor te bereiden op het schaatsseizoen. Hoewel ze daardoor haar verloofde Jake Paul moet missen, kan ze wel meer tijd doorbrengen met haar familie. Leerdam deelde zondag een video op sociale media met haar jongste zus en daarin haalt Beaudine het bloed onder haar nagels vandaan.

Jake Paul is 'zwanger'

Ook Leerdams verloofde Jake Paul is verwikkeld in zware trainingen. Hij bokst eind juni tegen Julio Cesar Chavez Jr en gooit zijn socials eveneens vol met beelden van zijn voorbereidingen. Al doet hij dat wat minder serieus dan Leerdam. De laatste dagen toont hij vooral beelden waarop hij met een opgeplakte dikke nepbuik zijn oefeningen afwerkt.

Het is niet de eerste keer dat Paul zich met een zogenaamde 'babybuik' liet zien. Hij deed dat al een keer eerder in aanloop naar het gevecht tegen bokslegende Mike Tyson. De 58-jarige noemde het zwaargewicht te dik. Leerdam lijkt ook niet zo goed te weten met de alsmaar herhaalde grap van haar partner en reageerde kort en krachtig met: 'Help!'