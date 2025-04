Topschaatsster Leerdam ziet droom van Jake Paul uitkomen: 'Ik lijk net Jutta'

Ze zijn hét sterrenkoppel in de sport van dit moment: Jutta Leerdam en Jake Paul. De Nederlandse topschaatsster en de Amerikaanse vechter zijn inmiddels verloofd en in de realityserie Paul American blijkt hoe leuk de twee het, waar ze ook zitten met elkaar, hebben. Zelfs via een telefoongesprek hebben de twee de grootste lol.

Dat gebeurt als een van de grote dromen die Paul als kind had eindelijk uitkomt. Hij is namelijk een personage in een van de recent uitgebrachte boksgames: Undisputed. Daarvoor moet hij een speciaal pak aan om zijn lichaamsbewegingen zo precies mogelijk te scannen.

Die game is een feest der herkenning voor Paul, want hij ziet gelijkenissen met een schaatspak en de haarband die hij draagt. "Ik lijk net Jutta", grapt hij richting de aanwezigen. Vervolgens toont hij wat bewegingen die ook lijken op de schaatsslag, maar daar is één iemand het niet helemaal mee eens.

Dat is Leerdam zelf. Zij ziet via FaceTime namelijk nog wat verbeterpunten in de houding van haar geliefde. Al begint ze in eerste instantie nog complimenteus. "Dat doe je best goed", vindt ze. Om er meteen daarna een tip aan toe te voegen. "Je moet alleen iets dieper gaan zitten, schat." Paul weet niet wat hij hoort. "Ik moet dieper gaan zitten?"

Jongensdroom

Hoe belangrijk Paul het vindt dat hij in de game verschijnt, blijkt ook tijdens hetzelfde fragment tijdens de serie. "Als kind speelde ik als Muhammed Ali en Mike Tyson, nu pakken kinderen de controller en spelen ze als mij. Dat is een mijlpaal in mijn carrière en een droom die uitkomt."

Tranen bij schoonzus Jutta Leerdam

Even later in de aflevering wordt er ook een belangrijk moment in het leven van Logan Paul en Nina Agdal vertoond. De zwager en de schoonzus van Leerdam kregen ruim een half jaar geleden een dochtertje, maar in de realityserie wordt vastgelegd hoe Agdal ontdekt dat ze zwanger is. Dat levert emotionele beelden op van een huilende en - op dat moment nog - toekomstige moeder. Later worden ook Paul, Leerdam en de ouders van Logan Paul op de hoogte gebracht.

Discussie met Logan Paul

De tweede aflevering van Paul American verscheen donderdag op HBO Max. In het eerste deel kwam Leerdam veelvuldig aan het woord. Daar bleek naar Nederlandse manier van communiceren een openbaring voor haar schoonbroer Logan.