Schoonzus Jutta Leerdam barst in tranen uit na bijzonder nieuws: 'Oh mijn god, dit kan niet waar zijn'

Jutta Leerdam is al ruim twee jaar gelukkig samen met Jake Paul. De topschaatsster is inmiddels zelfs verloofd met de Amerikaan, die een bijzonder leven leidt. Bij de familie Paul gebeurde er de afgelopen jaren een hoop en één moment zorgde voor veel emoties.

Daar spelen Logan Paul en zijn verloofde Nina Agdal de hoofdrol in. De schoonfamilieleden van Leerdam zijn inmiddels trotse ouders van hun dochtertje Esmé. Zij werd in september 2024 geboren, maar de aanloop naar de zwangerschap werd ook veelvuldig geflimd. Tijdens de realityserie Paul American, waar donderdag de tweede aflevering van verscheen, geeft Agdal een bijzonder inkijkje in haar zwangerschap.

Rotweek of zwanger

Ze filmt namelijk het moment dat ze zwanger blijkt te zijn, al wist ze dat voordat ze de beelden opnam nog niet. "Ik ben niet ongesteld geworden. Dat kan komen omdat ik een rotweek had en gestrest ben, of omdat ik zwanger ben." Niet veel later komt het verlossende bericht na een zwangerschapstest en barst Agdal in huilen uit.

Nina Agdal in tranen nadat ze zwanger blijkt te zijn © Paul American

Tranen met tuiten

Eerst kijkt ze met open mond naar de uitslag en niet veel later komen de tranen. "Oh mijn god, dit kan niet waar zijn", verhaalt ze meerdere keren. "Ik weet niet waarom, maar ik dacht niet dat ik zo'n geluk kon hebben."

Uiteindelijk mag ze het heuglijke nieuws ook aan haar geliefde bekend maken. Dat gaat niet helemaal volgens de planning. Ze verstopt de zwangerschapstest namelijk in een flesje Prime (waar Logan de mede-oprichter van is), maar als ze het aan hem laat zien blijkt de test vast te zitten. Overigens had Paul al meteen in de gaten dat er iets aan de hand was. "Ben je zwanger? Hou op, dat kan niet." Agdal kan het ook nog steeds niet geloven. "We probeerden het niet eens."

Kinderen voor Jutta Leerdam en Jake Paul?

Uiteraard werden later ook de ouders van Paul, Jake Paul zelf en ook - via FaceTime - Jutta Leerdam op de hoogte gebracht van de komst van een kleine. Enkele maanden later kwam het dochtertje van Logan en Nina ter wereld. Overigens hintte Jake openlijk op het feit dat hij en Jutta spoedig ook vader en moeder worden. Volgens de Amerikaan gaat dat na de Winterspelen van 2026 gebeuren.