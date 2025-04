'Wat een slap gedoe allemaal': Topdarter Michael van Gerwen zucht diep bij vraag over Jake Paul

Van Gerwyn Price tegen Jake Paul tot het flink verhoogde prijzengeld; topdarter Michael van Gerwen nam woensdag in Berlijn, de speelstad voor de Premier League Darts donderdagavond, uitgebreid de tijd om over de ontwikkelingen in zijn sport te praten met Sportnieuws.nl. "Geld moet niet de drijfveer zijn."

Sportnieuws.nl sprak met de nummer drie van de wereld en doorbrak zonder het zelf te weten de voorbereiding van Van Gerwen. "Je speelt tegen Gerwyn Price, een tegenstander die je altijd wel ligt", werpt verslaggever Damian Vlottes een vraag op. Maar hij krijgt niet de reactie die hij verwachtte. "Wanneer?", vroeg Van Gerwen. "Oh morgen, dat wist ik niet eens. Ik weet geen één week tegen wie ik moet."

'Tikkie'

Vlottes hoopt maar dat de voorbereiding van MVG nu niet door de war geschopt is. "Nee helemaal niet. Het boeit me helemaal niet tegen wie ik moet. Je moet toch voor iedereen klaar zijn?" Price is de man in vorm, want hij won deze week nog een Players Championship. Maar recent versloeg de Nederlander de darter uit Wales nog op een Euro Tour. "Ik hoop dat het hem een tikkie gegeven heeft, maar hij is er mentaal sterk genoeg voor om daarmee om te gaan."

Price tegen Jake Paul

Price is ook de darter die recent een grote mond had over dat hij wel zou willen vechten met de Amerikaanse influencer en bokser Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. The Iceman kreeg zelfs antwoord en is daardoor een stapje dichter bij een gevecht. Van Gerwen vindt er het zijne van en zucht flink. "Wat een slap gedoe allemaal. Ik vind het niks. Ik zie het gevecht niet gebeuren. Waarom zou Jake Paul zich druk moeten maken om iemand als Gerwyn Price? Geen kans, nog niet misschien."

Veel meer prijzengeld

Voor drievoudig wereldkampioen Van Gerwen kwam deze week het nieuws dat de PDC het prijzengeld met vele miljoenen verhoogt per 2026. "Als je kijkt naar de populariteit, de inflaties zes jaar op rij... Dan kun je het wel een keer gaan verwachten. Het was al heel veel geld en het is nu het dubbele. Op een gegeven moment maakt dat geld het verschil niet meer. Het gaat mij om die titel en ik denk dat dat de beste motivatie is."

Darts Draait Door

