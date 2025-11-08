Topschaatsster Pien Hersman kreeg afgelopen week te maken met verdrietig nieuws. Dat had ook invloed op haar prestaties bij de NK afstanden. Gelukkig is haar vriend, tennisser Jesper de Jong, er om voor wat afleiding te zorgen.

De 21-jarige deelde donderdag dat haar oma is overleden. "Rust zacht, allerliefste oma", schrijft Hersman in een story op Instagram. ''Plotseling ben je er niet meer, ik mis je." Op de foto zijn grootmoeder en -dochter samen te zien. Hersman deelt vervolgens nog een afbeelding, waarop zij in het ziekenhuis de hand van haar oma vasthoudt.

NK afstanden

Hersman had vorig weekend al moeite met haar vorm op de NK afstanden door de situatie van haar oma. De 21-jarige sprintster gaf toen na afloop toe er mentaal niet helemaal bij te zijn geweest. "De dag voor de start van de NK kreeg mijn lieve oma plotseling een heftige hersenbloeding en was ze buiten bewustzijn. Ik had gehoopt er kracht uit te halen, maar ik voelde me vooral leeg. Ik was heel ready, maar mijn hoofd en lichaam waren ergens anders."

Afleiding

Dus zorgt haar vriend, tennisser De Jong, voor wat afleiding. Hij weet door zijn eigen carrière als geen andere hoe belangrijk mentale gezondheid is in topsport. De 25-jarige is de nummer 77 van de wereldranglijst. Het stel is nu samen een weekendje naar Amsterdam, waar ze wandelden over de grachten en slapen in het luxe Krasnapolsky Hotel.

World Cups en OKT

Hersman reist niet af naar het buitenland voor de World Cups zoals veel van haar schaatscollega's. Bij de NK kwam ze door het heftige nieuws niet verder dan de elfde plek op de 5000 meter en de 21e plek op de 1000. Daardoor plaatste ze zich niet voor het internationale toernooi.

De focus gaat nu op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar de tickets voor de Olympische Winterspelen in februari 2026 worden verdeeld. 'Zie jullie in december', schreef ze op sociale media. Het OKT staat tussen 26 en 30 december op het programma voor de rijdster van Team IKO-X2O.