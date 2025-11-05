Voor schaatsster Pien Hersman is haar seizoen net begonnen, maar voor haar bekende vriend loopt het sportjaar alweer op zijn einde. Toptennisser Jesper de Jong blikt dan ook terug op zijn mooie prestaties van 2025. Hij krijgt liefdevolle reacties op Instagram.

"Seizoen 2025 is er een voor in de boeken", schrijft De Jong op Instagram bij een reeks foto's van hemzelf op de tennisbaan. "Mijn beste jaar tot nu toe, alweer."

De tenniscarrière van De Jong zit dan ook aardig in de lift. Zo nam hij deze zomer nog deel aan het hoofdtoernooi van de US Open, waar hij in de eerste ronde verloor van Brandon Nakashima in vijf slopende sets. Tevens reikte hij tot de tweede ronde op Wimbledon. Bovendien mocht hij Nederland vertegenwoordigen tijdens de Davis Cup.

Herinneringen

"Het was een helse rit na een slechte start, maar het eindigde met heel veel mooie herinneringen in mijn rugzak", zegt de 25-jarige op Instagram. In zijn eerste drie toernooien werd De Jong al in de eerste ronde uitgeschakeld. Bij het ATP toernooi van Bastad in Zweden bereikte hij in juli de finale.

Dat maakt het tot een geslaagd seizoen voor de tennisser, die nu op nummer 76 van de wereldranglijst staat (zijn hoogste ranking ooit). "Mijn eerste ATP Tour-finale, Davis Cup-debuut met zo veel geweldige Nederlandse fans, mijn debuut op Wimbledon en nog veel meer", somt hij zijn hoogtepunten op. "Ik heb geen toernooien gemist wegens blessures en dat komt door het werk met mijn team. "

Supertrots

Vriendin Hersman is ook ontzettend blij met al die successen van haar geliefde. "Super super trots", schrijft ze met tranen in haar ogen en een hartjesemoji. Ook andere naasten van de tennisser reageren liefdevol. Ze hebben 'vol bewondering naar hem gekeken'.

"Ik kan niet wachten om met een frisse geest en lichaam te starten in een nieuw seizoen en 2026 nog beter te maken. Ik zie jullie in Australië", besluit De Jong zijn bericht. Het eerste grandslamtoernooi van het nieuwe seizoen, de Australian Open, staat eind januari op de kalender.

Schaatsseizoen Pien Hersman

Hopelijk kan De Jong aan het eind van het schaatsseizoen net zo trots zijn op zijn vriendin. Die kende een moeizame start van het olympische jaar bij de NK afstanden. Ze werd zaterdag elfde op de 500 meter en op de 1000 meter ging het nog minder: de schaatsster van Team IKO-X2O stelde teleur met de 21e plek. Dat had ook te maken met de gezondheid van haar oma.

"De dag voor de start van het NK kreeg mijn lieve oma plotseling een heftige hersenbloeding en was ze buiten bewustzijn. Ik had gehoopt er kracht uit te halen, maar ik voelde me vooral leeg", liet ze weten via Instagram. "Ik was heel ready, maar mijn hoofd en lichaam waren ergens anders."

Hersman kreeg in Thialf wel steun van haar geliefden. Naast De Jong zat haar vader en oud-schaatser Martin Hersman op de tribune. De 51-jarige was een specialist op de middellange afstanden, maar kon ook een prima allroundklassement rijden. Later werd hij onder meer schaatscommentator bij de NOS.