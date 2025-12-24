De kerstperiode staat naast veel eten en drinken ook in het teken van geven aan het goede doel. Een van deze jaarlijkse acties is 3FM Serious Request. Dit jaar hebben Nederlandse topsporters massaal geld opgehaald voor deze actie, met Louis van Gaal als absolute uitschieter.

Tijdens 3FM Serious Request sluiten drie radio dj's zich een week lang op in een glazen huis om geld op het halen voor een goed doel. Het glazen huis stond dit jaar in Den Bosch en het goede doel waar geld voor wordt ingezameld is Spieren voor Spieren. De actie eindigt woensdag en tijdens de laatste tussenstand werd onthult dat er al ruim 12,2 miljoen euro voor het goede doel is opgehaald.

Sportieve veiling

Een deel van deze opbrengsten komt uit veiligen die de organisatie houdt. NOC*NSF organiseerde een eigen veilig voor Serious Request. Op het platform MatchWornShirt (MWS) konden sportfans bieden op echte items van Nederlands grootste sporthelden.

In totaal werden er in twee weken tijd 81 items geveild, waaronder gedragen sportshirts, sportatributen en clinics met bekende sporters. Het item wat voor het meeste geld is geveild was een regenboogtrui van Mathieu van der Poel. Deze ging de deur uit voor 4270 euro. "Het was spannend tot de laatste minuut van de veiling", vertelt Bob Zonderwijk, mede-oprichter van het veilingplatform, in een persbericht. "Elf minuten voor het sluiten stond het shirt nog op een bod van 1112 euro. In de slotfase werd daar in korte tijd ruim 3000 euro bovenop geboden."

Verdere items die zijn geveild op MWS zijn een shirt van topatlete Femke Bol (1613 euro), een shirt van topzwemster Sharon van Rouwendaal (960 euro) en shirt van tophandbalster Estavana Polman (760 euro). In totaal bracht de veiling 17.400 euro op voor Spieren voor Spieren. Tophockeyster Frédérique Matla overhandigde de cheque woensdag aan het glazen huis in Den Bosch.

50.000 euro

Een super mooi aantal, maar Louis van Gaal haalde in zijn eentje een hoger bedrag op. De oud-toptrainer is samen met zijn vrouw Truus dit jaar de ambassedeur van het evenement. Via de veilingssite van Serious Request konden mensen bieden op een potje golf en een diner met Van Gaal. De hoogste bieder heeft uiteindelijk 50.000 euro (!) geboden.