Steeds meer (oud-)topsporters slaan de handen ineen met OnlyFans. Dat platform staat vooral bekend vanwege de pikante content die er te koop is. De grote vraag is dan ook: wat hebben sporters daar te zoeken?

Het antwoord daarop is simpel: veel (ex-)sporters gebruiken OnlyFans om via exclusieve content bij te verdienen, vaak voor financiële ondersteuning tijdens of na hun carrière. In veel gevallen wordt er expliciete content gedeeld, maar dat geldt niet voor iedereen. De Belgische topschaatser Bart Swings deelt bijvoorbeeld beelden achter de schermen van zijn trainingen. Ook voetballer Douglas Costa (ex-Juventus) doet zoiets.

Maar er zijn ook andere voorbeelden. Olympisch atlete Alysha Newman uit Canada bijvoorbeeld. Zij verkoopt juist wel erotische beelden via OnlyFans. Net als tennisster Sachia Vickery, oud-shorttrackster Elise Christie en voormalig MMA-ster Paige VanZant.

Flinke inkomstenbron

The Mirror US schreef ooit dat VanZant binnen 24 uur meer dan een half miljoen dollar verdiende met OnlyFans. De Canadese Newman pakt naar verluidt zo'n 1 miljoen dollar per jaar. Ze kreeg er 20.000 abonnees bij tijdens de Olympische Spelen. Daarmee verdiende ze minimaal 155.800 dollar mee, meldde Barstool Sports. Speciaal voor de gelegenheid had ze de maandprijs verlaagd van $12,99 naar $7,79.

'Mensen realiseren zich dat niet'

Dat het goed boert, weet de Britse Elise Christie als geen ander. De voormalig wereldkampioene shorttrack stopte drie jaar geleden met topsport en begon niet veel later met OnlyFans. Op het moment dat ze met pensioen ging, was ze blut en leefde ze in haar auto. Ook kampte ze met mentale problemen. "Ik was in een erg slechte plek toen ik de sport verliet", vertelt ze tegenover Daily Mail.

"Mensen realiseren zich waarschijnlijk nog steeds niet hoeveel van ons met lege handen uit de sport komen, zelfs als je een goede carrière hebt gehad", benadrukt Christie. Ze kreeg naar eigen zeggen "wrede reacties" toen ze in 2022 overstapte naar OnlyFans. "Maar het heeft me uit een donkere periode geholpen", erkent ze.

"Mensen gebruiken OnlyFans op verschillende manieren. Ik heb natuurlijk keuzes gemaakt en ik ben mezelf aan het herpakken", beargumenteert de Britse. "Als ik financieel stabiel was geweest, was ik er niet aan begonnen, en dat is geen oordeel over iemand anders, maar ik moest iets doen om een ​​stap hogerop te komen. Velen van ons doen dat", stelt ze.

Verbeterd imago

OnlyFans probeert zijn imago op te poetsen, door samenwerkingen aan te gaan met sporters en andere publieke figuren die buiten de traditionele contentmakers van het platform vallen (zoals modellen of sekswerkers). De strategie is gericht op het verbreden van de merkassociatie: weg van het exclusieve beeld van volwassen content, naar een breder platform voor creators uit allerlei sectoren, waaronder sport.