Tophockeyster Pien Sanders en Oranje-voetbalster Jill Roord kregen deze week wereldwijde aandacht door een openhartig interview en opvallende fotoshoot. De twee geliefden hebben nu hun favoriete beelden uit de reeks gedeeld én komen met een veelzeggende boodschap na alle ophef.

Ze reageren met een liefdevol bericht op Instagram. "Make love, not war", is de veelzeggende boodschap van het stel. Ze bedanken het tijdschrift voor 'dit mom we made it-momentje'. Ook delen ze hun favoriete foto's uit de shoot. Sanders onthulde dat ze het eerste beeld zelfs als achtergrond heeft op haar telefoon.

'Schandaal'

Sanders en Roord zijn deze week gastredacteur bij Linda Meiden. Daar hoorde een uitgebreide fotoshoot en een onthullend interview bij. Ze spraken voor het eerst over het begin van hun relatie en dat werd internationaal opgepikt.

Er werd zelfs gesproken van een 'schandaal' in het Britse tabloid Daily Mail. Volgens het medium 'veroorzaakt Roord een rel in het vrouwenvoetbal door een intieme fotoshoot met haar olympische vriendin te gebruiken om te onthullen hoe hun relatie begon voordat ze brak met haar ex'.

Sanders was tien jaar lang samen met collega-hockeyer Thijs van Dam, terwijl Roord een relatie had met voetbalster Jana Fernandez. Toen de twee Nederlandse topsporters voor het eerst via sociale media met elkaar in contact kwamen, was het snel duidelijk dat er meer speelde. De hockeyster verbrak enkele dagen later haar relatie. Uiteindelijk deed Roord dat ook. Vervolgens spraken de twee voor het eerst fysiek af en kwam van het een het ander.

Roord gaf in het interview zelf al toe dat het begin van haar relatie met de olympisch kampioene schokkend kon zijn voor anderen. "Daar waren we ons bewust van. Maar puntje bij paaltje moet je tot je tachtigste met jezelf leven en dan is het toch het belangrijkste dat je zelf gelukkig bent."

'Wel echt sexy'

Het stel onthult in een video op het account van Linda Meiden ook hun eerste reactie op de fotoshoot. "Toen dachten we: oe, dit is wel echt sexy. Dit gaat iedereen zien."

Reageer en praat mee!