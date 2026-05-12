Aryna Sabalenka weet de gemoederen flink bezig te houden. De nummer één van de tenniswereld baart opzien met haar uitspraken én haar kledingkeuze. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As kunnen haar wel waarderen.

Sabalenka liet begin deze maand weten dat ze bijzonder ontevreden is over het prijzengeld van de Grand Slams. Volgens de Belarussische zouden de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open de spelers en speelsters veel meer prijzengeld uit moeten keren. Ze staat niet alleen in die mening en sprak zelfs over een boycot van de grootste tennistoernooien.

Opvallende kledingkeuze

Van een boycot van Roland Garros is voorlopig nog geen sprake en Sabalenka toonde haar vijf miljoen volgers op Instagram en haar 1,6 miljoen volgers op TikTok alvast haar wedstrijdkleding voor het toernooi in Parijs. Het doorschijnende pakje riep de nodige reacties op. Zo liet kledingsponsor Nike weten dat de tenniswereld hier nog niet klaar voor is.

"Ik vond het wel een grappig filmpje", reageert voormalig tophockeyster Van As in de Sportnieuws.nl-podcast op de beelden van Sabalenka. "Het is een heel uitdagende, soort van see through tennisoutfit. Ik moet zeggen: ik vond er wel echt sharp uitzien."

Haar oud-ploeggenote Hoog is het er helemaal mee eens: "Ik vond het heel vet." Van As heeft het idee dat de tenniswereld hier wel klaar voor is. "Ik vind het eigenlijk wel meevallen. Je ziet geen blote tieten ofzo." Ook daar kan Hoog zich in vinden: "Ik dacht: nu gaan we het krijgen. Maar ze had er gewoon een top onder en ik zag helemaal niks."

'Beetje provoceren'

"De tenniswereld is hier zeker klaar voor", spreekt Van As sponsor Nike tegen. "Het is super mooi! Zij houdt er ook wel van om een beetje te provoceren natuurlijk. Nou ja, we gaan het zien jongens. Spannend!"

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door. Dit keer bespreken ze onder meer het openhartige interview van Joy Beune, de chaos in de Giro d'Italia én de onrust rond toptennisster Aryna Sabalenka. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

