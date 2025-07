Novak Djokovic, qua grandslamtitels de beste tennisser aller tijden, won 19 jaar geleden zijn eerste ATP-toernooi. Dat gebeurde op Nederlandse bodem, in Amersfoort. Daar rekende Djokovic in twee uur en negentien minuten af met de Chileen Nicolás Massú.

Die 23 juli 2006 staat met gouden letters in de geschiedenisboeken van Djokovic. Op 19-jarige leeftijd veroverde hij zijn eerste ATP-titel in Amersfoort. Op het gravel versloeg hij Nicolás Massú in twee sets: 7-6 (5) en 6-4. Weinigen hadden toen kunnen voorspellen dat dit de eerste zou zijn van uiteindelijk 99 titels. De Serviër hikt inmiddels al een tijdje tegen zijn honderdste prijs aan.

iPod als prijs

Voordat Djokovic Massú in de finale versloeg, rekende hij achtereenvolgens af met Boris Pashanski, Tomas Zib, Marc Gicquel en Guillermo Coria. Bijzonder detail: in plaats van een traditionele beker, ontving de jonge Serviër een iPod als prijs. Deze bijzondere "trofee" is nog steeds te bewonderen in de prijzenkast van Djokovic' tenniscomplex in het Servische Dorćol, als herinnering aan de eerste ATP-titel die hij ooit won.

Qua prijzengeld nam Djokovic 44.100 euro mee naar thuis. Inmiddels is het geld dat te verdienen valt bij de winst van een ATP 250-toernooi verdubbeld: 90.675 euro. Dit was een ongelooflijke week voor mij. Deze wedstrijd in Amersfoort zal ik altijd blijven koesteren", zei een dolblije Novak Djokovic na zijn eerste ATP-titel.

Toekomstige vrouw op de tribune

Op de tribune zat toen al zijn vriendin Jelena, inmiddels zijn vrouw en moeder van hun twee kinderen Stefan en Tara. Zijn coach destijds was Marian Vajda. Djokovic was destijds de jongste speler in de top-50 van de wereld.

Het ATP-toernooi in Amersfoort bestaat overigens niet meer. Inmiddels wordt er in de stad alleen nog een Challenger-toernooi georganiseerd.

Geen Canada, blik op US Open

Djokovic geniet momenteel van een welverdiende vakantie aan de Kroatische kust. De verwachting is dat hij voor de US Open (start 24 augustus) nog in actie komt op de Masters in Cincinnati, die op 7 augustus van start gaat. Hij slaat net als andere wereldtoppers als Jannik Sinner en Carlos Alcaraz het ATP-toernooi van Montréal over.