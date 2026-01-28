Op de Australian Open is een rel ontstaan rond een hulpmiddel dat toptennissers als Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Aryna Sabalenka niet meer mogen gebruiken op de baan. Daar is nu een oplossing voor gevonden. Ze kunnen de gadget via hun ondergoed ongezien de baan op smokkelen.

Veel tennistoppers maken gebruik van het sporthorloge Whoop om hun data te meten op de baan. Daar hebben ze tijdens de wedstrijd geen voordeel van, maar na afloop kunnen ze hun partij beter analyseren. De organisatie van het grandslamtoernooi is daar echter niet van gediend en heeft de armbanden daarom verboden.

Voor Sabalenka is het als ambassadeur van het merk helemaal zuur dat uitgerekend op het hoogste niveau niet is toegestaan om zo'n Whoop te dragen. "Het hele jaar spelen we ermee en ik gebruik het om mijn gezondheid te checken. Ik snap niet waarom de Grand Slams ons verbieden het te dragen", zei ze.

Pakketjes met ondergoed

Gelukkig heeft de oprichter van het merk Will Ahmed een oplossing bedacht. Dat laat hij zien in een video op X. Hij heeft pakketjes voor de toptennissers gemaakt met daarin de Whoop Body-collectie. Daarmee kan het apparaatje op het lichaam gedragen worden in ondergoed of zwemkleding.

'Ze zullen volledig moeten fouilleren'

"Er is een enorm schandaal ontstaan op de Australian Open", zegt Ahmed in het filmpje. Hij benadrukt vervolgens dat hij gesproken heeft met de tennisbond en dat het veilig is om het hulpmiddel te dragen tijdens wedstrijden. Daarom sturen ze pakketjes met boxershorts en sportbh's op naar Alcaraz, Sinner en Sabalenka.

"De sensor kan discreet gedragen worden in het ondergoed. Ze zullen volledig moeten fouilleren om de Whoop van de baan te weren", schrijft Ahmed bij de video.

UPDATE: We are overnighting our Whoop Body collection to all the tennis players at the Australian Open. The sensor can be worn discreetly and effectively in our new undergarments. It’s going to take a strip search to keep @whoop off the court!!! pic.twitter.com/PZb6bzly1X — Will Ahmed (@willahmed) January 28, 2026

