Aryna Sabalenka is volgens de wereldranglijst veruit de beste tennisster van dit moment, maar op de grandslamtoernooien wil het dit jaar maar niet lukken. De Belarussische sneuvelde op Wimbledon na een thriller in de halve finales en besloot die nederlaag te verwerken met een vakantie. Samen met haar steenrijke vriend maakt ze daar veel indruk.

Sabalenka is in 2025 met een grote afstand de meest constante speelster. Ze won de meeste titels, haalde de meeste finales, won het meeste prijzengeld en pakte de meeste punten. Toch mist er iets voor de Belarussische, want op de drie grootste toernooien van het jaar ging het telkens net mis. Op de Australian Open en Roland Garros ging ze onderuit in een spannende finale en op Wimbledon versloeg Amanda Anisimova haar in drie sets in de halve finales.

Dat was een grote teleurstelling voor Sabalenka en om dat te verwerken besloot ze samen met haar vriend, de Grieks-Braziliaanse zakenman Georgios Frangulis, het vliegtuig in te stappen. De nummer 1 van de wereld landde met haar geliefde op het Griekse eiland Mykonos en daar geniet het koppel van de zon.

Sabalenka en vriend maken indruk

Sabalenka deelt geregeld foto's van haar vakantie met Frangulis op haar sociale media en daar maakt ze veel indruk mee. "De zoetste zomer", schrijft de tennisster bij haar laatste post op Instagram. Samen eten ze in een chique restaurant, maar net zoals in haar eerdere berichten liggen de twee vooral in én aan het zwembad. Sabalenka poseert dan ook meerdere keren in bikini op de foto's bij haar bericht.

De vakantiekiekjes worden door haar ruim 3,3 miljoen volgers op goedkeuring rekenen. Sabalenka en Frangulis, die een vermogen zou hebben van zo'n 75 miljoen dollar, worden overspoeld met complimenten in de reacties op haar bericht.

Langere vakantie

Sabalenka heeft in ieder geval alle tijd om te genieten van haar vakantie, want het duurt nog even voordat ze weer in actie gaat komen. De Belarussische meldde zich af voor het WTA 1000-toernooi in Canada van volgende week.

De 27-jarige Sabalenka keert waarschijnlijk begin augustus weer terug op de baan in Cincinnati, waar ze de titelverdedigster is. Het toernooi in de Verenigde Staten begint op donderdag 7 augustus en duurt tot en met maandag 18 augustus. Het is laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Daar pakte Sabalenka vorig jaar ook de titel.