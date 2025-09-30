Langzaam maar zeker komt het einde van het tennisseizoen in zicht. De grandslamtoernooien zitten er al op en er zijn nog maar weinig écht grote toernooien. Veel toptennissers zullen nog een aantal keren in actie komen, maar dat geldt vanwege een verdrietige reden niet voor de Spaanse Paula Badosa.

De 27-jarige tennisster speelt dit jaar geen wedstrijd meer. Fans zagen haar tijdens de China Open noodgedwongen opgeven tijdens haar wedstrijd tegen Karoline Muchova en zien haar dit kalenderjaar niet meer teurg. Via haar eigen Instagram maakt ze dat moeilijke nieuws bekend.

'Elke tegenslag doet pijn'

"Er zijn momenten waarop ik mezelf afvraag hoe ik altijd doorga tijdens de zwaarste en meest pijnlijke momenten", zo trapt ze het bericht af. "De waarheid is dat in op zulke momenten de grootste krachten in me ontdek. Elke terugslag doet pijn, maar het helpt me ook herinneren aan het feit dat ik enorm hard wil vechten en sterker wil terugkomen."

Dat moet dan in 2026 gebeuren, want Badosa schrijft dat ze haar volgers dan weer terugziet. Daarom bedankt ze ook alvast iedereen die haar heeft gesteund in de voorbije periode. "Ik word gedragen door jullie steun als het zwaar wordt en jullie geloof geeft mij de moed wanneer de twijfel naar binnensluipt. Er is geen beter gevoel dan een tennisbaan op lopen en jullie allemaal achter me te zien staan. Die energie, die liefde... Dat is iets waar ik jullie nooit genoeg voor kan bedanken."

Badosa wil blijven vechten

Hoewel ze in China noodgedwongen moest opgeven en haar seizoen onverhoopt eerder ten einde is, belooft de 27-jarige er volgend jaar weer te staan. "Ik beloof jullie dat ik zal blijven vechten, blijven pushen en mijn weg weer terugvindt."

Eerder al last van blessure

Eerder deze maand was Badosa al openhartig over een pittige periode eerder dit seizoen. Nadat ze in de eerste ronde van Wimbledon werd uitgeschakeld verklaarde ze last te hebben van een spierscheuring in de rug, een lichaamsdeel waar ze al vaker last van had. Daardoor miste ze de US Open. Toen gaf ze al aan dat ze vooral naar 2026 keek.

Voormalig nummer twee van de wereld

De voormalig nummer twee van de wereldranglijst is de laatste jaren wat weggezakt in de top van het vrouwentennis. Momenteel staat ze op een achttiende plaats. Eerder dit jaar boekte ze wel haar beste grandslamresultaat tot nog toe. Toen kwam ze tot de halve finales van Australian Open, waar ze ten onder ging tegen de latere verliezend finaliste Aryna Sabalenka.