Aryna Sabalenka is de nummer 1 van de WTA-ranking. Ze staat een straatlengte voor op nummer twee, Coco Gauff. Het Wit-Russische powerhouse wil nu ook op een ander gebied de wereld veroveren: vlogs. Deze week verscheen haar eerste video op YouTube.

In de eerste dag na verschijning heeft de eerste aflevering van haar vlog op YouTube al honderdduizenden views opgeleverd. "In deze eerste episode van Aryna's Arena zien we hoe de nummer 1 van de wereld haar tijd doorbrengt, in de aanloop naar WImbledon 2025", zo luidt de omschrijving.

"Aryna's Arena geeft een intieme blik op het leven van Aryna en haar team terwijl ze onderweg zijn. De focus ligt op de menselijke kant van een topsporter zijn."

Novak Djokovic

Ook Novak Djokovic komt in de video voor. Sabalenka en Djoko trainden samen en speelden een spelletje: ze moesten een blik met tennisbalen omver knallen. Djokovic bedacht wat de winnaar zou krijgen: "De verliezer maakt voor de ander een acai bow". Na een lange slagenwisseling is Djokovic de winnaar: zijn shot knalt het blikje van Sabalenka omver.

Belofte maakt schuld. Djokovic komt vervolgens bij het verblijf van Sabalenka zijn prijs opeisen. "Je hebt veel kracht nodig, ik voeg wat eiwitten toe", zegt ze, terwijl ze wat poeder toevoegt aan de bowl met acaibessen. "Voor Saba-Saba-Sabalenka power", zo reageert Djokovic enthousiast.

Ongewassen bessen

Ze gooit nog een extra portie besjes eroverheen op een manier die doet denken aan hoe Salt Bae zout over zijn biefstukjes strooit. Ook prakt ze nog een lepel in de beker en dan is ze klaar. "Het is officieel", glundert Djokovic. Terwijl hij geniet van het hapje, loopt Sabalenka langs hem met een bak acaibessen.

"Ik euh, ik heb niet..", zo begint ze. Djokovic zegt: "Wat? Heb je de bessen niet gewassen? Het gaat al mis in mijn buik!"

Vakantie

Na haar nederlaag in de halve finale van Wimbledon tegen Anisimova, maakt Sabalenka optimaal gebruik van haar vrije tijd op het Griekse eiland Mykonos. De toptennisster deelt op Instagram kiekjes van haar vakantie. "Selfie, zwemmen, lezen, herhalen", schrijft de Wit-Russische erbij.

Op de foto's is te zien hoe ze in een groene bikini aan het zwembad geniet van de zon, hoe ze flext met een duur klokkie van Audemars Piquet en hoe ze quality time heeft met haar partner, de Grieks-Braziliaanse zakenman Jorgos Frangulis.