Aryna Sabalenka verloor op pijnlijke wijze in de halve finale van Wimbledon van Amanda Anisimova. Gelukkig voor de nummer één van de wereld is ze nu lekker aan het genieten van haar vakantie.

Na haar nederlaag in de halve finale van Wimbledon tegen Anisimova, maakt Sabalenka optimaal gebruik van haar vrije tijd op het Griekse eiland Mykonos. De toptennisster deelt op Instagram kiekjes van haar vakantie. "Selfie, zwemmen, lezen, herhalen", schrijft de Wit-Russische erbij.

Foto's

Op de foto's is te zien hoe ze in een groene bikini aan het zwembad geniet van de zon, hoe ze flext met een duur klokkie van Audemars Piquet en hoe ze quality time heeft met haar partner, de Grieks-Braziliaanse zakenman Jorgos Frangulis.

Volgers liken de post massaal. Zo heeft ze inmiddels al meer dan 300.000 likes verzameld. In de reacties zijn de mensen ontzettend lief voor de tennisster. "Meer dan verdiend", schrijft iemand. "Je hebt Wimbledon niet gewonnen, maar je hebt wel mijn hart gewonnen", reageert een ander.

Derde verloren halve finale

Sabalenka verloor in drie sets (4-6, 6-4, 4-6) van de Amerikaanse Anisimova in de halve finales van Wimbledon. Voor de drievoudig Grand Slam-winnares was het de derde keer dat ze in deze ronde werd uitgeschakeld van het heilige gras in Londen. Na afloop had Sabalenka complimenten over voor haar tegenstander.

"Ze was dapperder. Misschien probeerde ik punten te sparen, terwijl zij er vol voor ging, veel agressiever was. Ik had dapperder moeten zijn, mezelf eraan moeten herinneren dat ik de nummer één ben en dat ik het kan. Ik denk dat ik dat op een gegeven moment vergat", aldus Sabalenka tijdens de persconferentie.

"Momenteel heb ik meer een haat-liefdeverhouding met dit toernooi", vervolgde ze. "Maar ik hoop echt dat het ooit omslaat in iets romantischers. Als ik hier ooit win, zal ik terugkijken op deze nederlagen en denken dat ik het toch heb geflikt. Het is nu moeilijk, maar ik geef nooit op; ik kom sterker terug, dat beloof ik."