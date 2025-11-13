Aryna Sabalenka mocht als laatste van alle tennissters eindelijk gaan genieten van een welverdiende vakantie. De beste speelster ter wereld sloot het jaar vorige week af met een nederlaag in de eindstrijd van de WTA Finals, maar dat lijkt ze inmiddels alweer te hebben verwerkt.

Sabalenka gaf na haar verloren finale bij de WTA Finals tegen Elena Rybakina al op de persconferentie aan dat ze graag zo snel mogelijk het vliegtuig van Saoedi-Arabië naar de Malediven wilde pakken. Dat is inmiddels gelukt en de Belarussische deelt dan ook gretig foto's vanaf haar vakantieadres.

De toptennisster geniet in haar bikini van het strand en speelt samen met haar vriend Georgios Frangulis een potje beachvolleybal. Het is in ieder geval duidelijk dat ze zich volledig in de watten laat leggen. Sabalenka krijgt veel positieve reacties van haar fans onder haar bericht. Ook zijn ex-tennisster Elena Vesnina en model Irina Shayk, die enkele jaren een relatie had met Cristiano Ronaldo, te vinden in de comments.

Historisch jaar

Sabalenka stond het hele jaar onbedreigd bovenaan op de wereldranglijst en dat was niet zo vreemd aangezien ze op drie van de vier grandslamtoernooien de finale haalde. Dat deed ze dus ook op het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van het afgelopen jaar. Toch zal ze gemengde gevoelens hebben over 2025, want alleen op de US Open pakte ze de titel. Op de Australian Open, Roland Garros en de WTA Finals ging ze onderuit in de finale.

De Belarussische mag zich echter troosten met het feit dat ze door die constante prestatie wel maar mooi een record van Serena Williams uit de boeken heeft geslagen. Sabalenka verdiende het afgelopen seizoen net iets meer dan 15 miljoen Amerikaanse dollars en dat lukte nooit eerder iemand. Williams kwam in 2013 tot 'slechts' 12,3 miljoen aan prijzengeld. Daar moet wel bij worden aangetekend dat de bedragen tegenwoordig een stuk hoger liggen dan in de tijd van Williams.

Battle of the Sexes

Sabalenka zal zich dus geen zorgen hoeven te maken over waar ze op vakantie gaat en hoeveel dat precies kost. Ze heeft in ieder geval nog zeker een maand de tijd om de batterij op te laden. Sabalenka stapt op zondag 28 december voor het eerst weer de baan op en speelt dan in Dubai een veelbesproken partij. De Belarussische treft Nick Kyrgios in de Battle of the Sexes.