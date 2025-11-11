Toptennisster Aryna Sabalenka kent een fantastisch tennisjaar. Haar fenomenale prestaties op de baan hebben ook een positieve invloed op de bankrekening van de 27-jarige Belarussische. Na de verloren finale van de WTA Finals breekt Sabalenka een lucratief record van tennisicoon Serena Williams.

Sabalenka eindigde afgelopen zaterdag haar tennisjaar. Dat deed ze wel met een nederlaag in de finale van de WTA Finals in Riyadh, Saoedi-Arabië. De nummer één van de wereld moest met 6-3 en 7-6 haar meerdere erkennen in de Kazachse Elena Rybakina, de nummer vijf van de wereld.

Recordjaar voor Sabalenka

Ondanks het verlies van haar vijfde seizoensfinale, sluit Sabalenka het jaar af met een ongekend prijzengeldrecord: 15.008.519 Amerikaanse dollar. De 27-jarige tennisster kan een indrukwekkende balans van 63 overwinningen en 12 nederlagen overleggen en veroverde titels in onder meer Brisbane, Miami, Madrid en op de US Open.

Sabalenka streek vijf miljoen dollar op voor haar US Open-titel en meer dan 5,1 miljoen dollar voor de verloren finales op de Australian Open, Roland Garros en de WTA Finals. De nummer één van de wereld verloor ook de finales in Indian Wells en Stuttgart.

Met deze bizarre prestatie overtreft Sabalenka het record van tennisicoon Williams, die in 2013 12.385.572 Amerikaanse dollar verdiende. Williams had toen een balans van 78-4 en zegevierde op Roland Garros, de US Open en de WTA Finals.

'Dat schiet me nooit te binnen tijdens een wedstrijd'

Ondanks de enorme bedragen beweert de Wit-Russische dat geld niet haar drijfveer is, al geeft ze toe te genieten van de gigantische cheques die ze in het tennis ontvangt. "Ik heb enorm veel liefde voor deze sport en ik hou ervan om te vechten. Ik vind het echt geweldig om mijn grenzen te verleggen, dat soort dingen maken me blij'', vertelt ze in een interview met Tennis.com.

"Natuurlijk, als je wint, denk je wel dat je een flinke cheque hebt binnengehaald. Maar dat schiet me nooit te binnen tijdens een wedstrijd. Het is wel fijn om al dat prijzengeld te hebben'', aldus Sabalenka. Ze kan vanaf 4 januari 2026 gaan proberen om haar eigen record weer te verbreken. Dan begint namelijk het nieuwe tennisseizoen met het WTA-toernooi van Brisbane.