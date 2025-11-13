Voor Madison Keys was de WTA Finals een toernooi om snel te vergeten. De Amerikaanse toptennisster verloor haar eerste twee groepsduels en moest zich daarna ziek terugtrekken uit het lucratieve eindejaarstoernooi in Saoedi-Arabië. Na haar wedstrijden kreeg Keys de nodige ophef mee bij tennisfans om aparte foto's van de organisatie.

De deelnemende toptennissters als Iga Swiatek, Keys, Coco Gauff, Aryna Sabalenka en Amanda Anisimova moesten voor de promotiefoto's poseren in verhullende kleding en vielen nog eens extra op omdat ze niet of nauwelijks lachten. De locatie van de shoot was ook nog eens in een saaie, afgesloten ruimte, waardoor de fans teleurgesteld, gefrustreerd en boos achterbleven na het zien van de brave foto's van de beste tennissters ter wereld. Keys begrijpt de ophef, maar verklaart ook de keuze van de organisatie.

The best in the world ✨



Our top 8 women's singles players in 2025, here in Riyadh on The Ultimate Stage 💫#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/aqD4GBYvPO — wta (@WTA) October 31, 2025

Blote schouders

"We deden geen lachfoto's", zegt Keys in een podcast. "Ik hoorde dat de organisatie een afgesloten locatie probeerde te vinden omdat sommige van onze jurken blote schouders hadden of andere delen van ons lichaam lieten zien. Vorig jaar liepen ze tegen problemen aan dat als er blote schouders te zien waren, dat die bedekt of digitaal afgesneden moesten worden. Jullie (richt ze zich tot haar collega-tennissters en podcastmakers, red.) namen die foto's toen ook nog op een meer publieke plek."

Cultuur

Volgens Keys moesten vorig jaar de tennissters vanwege de andere cultuur een beetje afgeschermd worden. "Het is moeilijk om daar een balans in te vinden daar (in Saoedi-Arabië, red.). Ik weet niet of ze meer jurken hadden gevonden die cultureel wél geschikt waren of een locatie die geschikter was. Ik begrijp het zowel van de organisatie als ook de ophef op sociale media."

Verrassende winnares

Elena Rybakina won verrassend de WTA Finals door in de finale nummer 1 van de wereld Sabalenka te verslaan. "Ze heeft een paar bizar goede weken gehad", zag Keys, die bijval krijgt van landgenote Jessica Pegula. "Iemand eindigde haar jaar uitstekend", is de Amerikaanse tennisster complimenteus over Rybakina. "Ze serveerde als een bezetene." Rybakina won niet alleen het toernooi, maar kreeg daar ook nog eens het bijbehorende prijzengeld van liefst 5 miljoen euro voor.